Así transcurren las marchas a favor del expresidente Uribe este jueves

Este 7 de agosto se están llevando a cabo marchas en varias ciudades del país en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, organizadas por el partido Centro Democrático, luego de su condena por fraude procesal y soborno en actuación penal.

En el caso de Cartagena, la manifestación se llevó a cabo en el centro histórico de la ciudad, iniciando la jornada en la Torre del Reloj. En Medellín, la marcha inició con el himno nacional de fondo y en el cruce de avenida Oriente con La Plata en la ciudad.

Este es el panorama en el centro histórico de Cartagena, en donde a esta hora se adelanta la marcha en apoyo al expresidente Álvaro Uribe. La jornada inició en la Torre del Reloj y avanza por el interior del cordón amurallado. #VocesySonidos pic.twitter.com/nAqwMtrQiA — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 7, 2025

Con el himno nacional inició manifestación de seguidores del expresidente Álvaro Uribe en el cruce de avenida Oriente con La Plata en la ciudad de Medellín. Gremios económicos de la región se han sumado a la marcha. #VocesySonidos pic.twitter.com/bzHyv4QWWk — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) August 7, 2025

En Cali, la movilización arrancó en el Parque de Las Banderas y finalizará en la Plazoleta Jairo Varela.

Inició la movilización de simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe en Cali. La convocatoria arrancó en el Parque de Las Banderas y finalizará en la Plazoleta Jairo Varela. A esta hora agentes de tránsito realizan desvíos. #VocesySonidos pic.twitter.com/oBBUavTXgJ — BLU Pacífico (@BLUPacifico) August 7, 2025

Vea aquí el desarrollo de las marchas en distintas ciudades del país:

Así va la marcha de simpatizantes del expresidente Álvaro Uribe Vélez en Bucaramanga denominada "Por la libertad y la democracia". #VocesySonidos pic.twitter.com/42BEckYEHQ — Blu Santanderes (@BLUSantanderes) August 7, 2025

En la plazoleta del centro de convenciones y cultural José Eustasio Rivera de Neiva se reúnen seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez para participar de la marcha denominada "por la libertad de Uribe". La marcha inició a las 10:00 de la mañana y terminará en el parque… pic.twitter.com/FGQ4jIF7xd — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 7, 2025

Así es el panorama en el norte de Barranquilla, donde en estos momentos se adelanta un plantón en favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez. #VocesySonidos pic.twitter.com/erlc7oWTje — Blu Caribe (@BLUCaribe) August 7, 2025

Sobre la condena al expresidente Álvaro Uribe

Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria y lo convierte en el primer exmandatario colombiano en ser condenado y privado de la libertad.

El fallo judicial, establece también una multa significativa y su inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pública.

La sentencia fue emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá y fechado con el 1 de agosto de 2025.



¿Por qué condenaron al expresidente Uribe?

El caso se remonta al año 2012, cuando el entonces presidente Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Uribe acusaba a Cepeda de asegurar que paramilitares encarcelados tenían nexos con el exmandatario.

Sin embargo, en el año 2018, la Corte Suprema de Justicia dio un giro a la investigación, comenzando a indagar a Álvaro Uribe por presuntamente manipular testigos para perjudicar a Cepeda.

En 2020, Álvaro Uribe, quien en ese momento era senador, renunció a su curul en el Congreso de la República. Esta acción implicó la pérdida de sus fueros, y el caso pasó a la justicia ordinaria.

El juicio inició en 2024, y la jueza finalmente determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones bajo presión. Se le halló culpable de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con paramilitares.

Una vez que la defensa de Uribe apele, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si la fecha es excedida, el proceso sería archivado.

