Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Caos en Movistar Arena
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Así transcurren las marchas a favor del expresidente Uribe este jueves

Así transcurren las marchas a favor del expresidente Uribe este jueves

Ciudades como Cartagena, Barranquilla, Cali, Neiva, Medellín, Bucaramanga, entre otras, participaron de las movilizaciones.

Marcha de simpatizantes del expresidente Uribe en Barranquilla.
Marcha de simpatizantes del expresidente Uribe en Barranquilla.
Blu radio.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 07, 2025 10:58 a. m.

Este 7 de agosto se están llevando a cabo marchas en varias ciudades del país en respaldo al expresidente Álvaro Uribe Vélez, organizadas por el partido Centro Democrático, luego de su condena por fraude procesal y soborno en actuación penal.

En el caso de Cartagena, la manifestación se llevó a cabo en el centro histórico de la ciudad, iniciando la jornada en la Torre del Reloj. En Medellín, la marcha inició con el himno nacional de fondo y en el cruce de avenida Oriente con La Plata en la ciudad.

En Cali, la movilización arrancó en el Parque de Las Banderas y finalizará en la Plazoleta Jairo Varela.

Vea aquí el desarrollo de las marchas en distintas ciudades del país:

Publicidad

Sobre la condena al expresidente Álvaro Uribe

Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria y lo convierte en el primer exmandatario colombiano en ser condenado y privado de la libertad.

El fallo judicial, establece también una multa significativa y su inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones pública.

Publicidad

La sentencia fue emitida por el Juzgado 44 Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Bogotá y fechado con el 1 de agosto de 2025.

¿Por qué condenaron al expresidente Uribe?

El caso se remonta al año 2012, cuando el entonces presidente Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia. Uribe acusaba a Cepeda de asegurar que paramilitares encarcelados tenían nexos con el exmandatario.

Sin embargo, en el año 2018, la Corte Suprema de Justicia dio un giro a la investigación, comenzando a indagar a Álvaro Uribe por presuntamente manipular testigos para perjudicar a Cepeda.

En 2020, Álvaro Uribe, quien en ese momento era senador, renunció a su curul en el Congreso de la República. Esta acción implicó la pérdida de sus fueros, y el caso pasó a la justicia ordinaria.

El juicio inició en 2024, y la jueza finalmente determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones bajo presión. Se le halló culpable de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con paramilitares.

Una vez que la defensa de Uribe apele, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si la fecha es excedida, el proceso sería archivado.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Álvaro Uribe

Noticias de hoy