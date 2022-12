Así va la implementación de los acuerdos del Teatro Colón

Tras la firma del acuerdo del Teatro Colón se inhabilitaron 750 caletas de las Farc, 8.994 armas, cerca de 1.766.000 cartuchos de munición, y más de 40 toneladas de explosivos.



"Durante la implementación a la fecha, 12.363 excombatientes han sido acreditados por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz se han abierto 11.435 cuentas de ahorro se han realizado desembolsos por más de 40 mil millones de pesos", sostuvo a Blu Radio Joshua Mitrioti representante del Gobierno Nacional en el Consejo Nacional de Reincorporación.



También se precisa que 3130 integrantes de las Farc y 1109 de la fuerza pública se les ha otorgado beneficios por parte de la secretaria de la Justicia Especial para la Paz y desde el 19 de octubre se vienen formalizando de 52 cooperativas en los Espacios territoriales.



Sin embargo, la ONU advierte que no hay un plan claro y el incumplimiento en los espacios territoriales han originado la salida de más de la mitad de los excombatientes de las Farc.



Sobre la implementación legislativa no se han aprobado proyectos como el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, Sistema Nacional Catastral Multipropósito, el uso de baldíos en reservas forestales, el proyecto que modifica parcialmente la Ley de Garantías, tampoco ha sido aprobado el tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores falta la aprobación la ley estaturia de la JEP en la Cámara y que ha generado controversias tras su paso por el Senado tanto en las Farc como en el sector empresarial.



Sin embargo, se han aprobado actos legislativos dentro de los que se destacan las circunscripciones para la paz, la ley de amnistía, el blindaje jurídico del acuerdo, el estatuto de la oposición y la participación política de las Farc, de hecho, el nuevo partido nombró su candidato presidencial Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, y las listas de senado y Cámara.



Sin embargo, el Gobierno Nacional a través del comisionado para la Paz, Rodrigo Rivera, ha dicho que las Farc no han presentado si al caso tres proyectos productivos y aunque han reconocido tres reparaciones tempranas no son suficientes para las víctimas y la ciudadanía que reclama hechos en este aspecto.



Las Farc dicen que se ha venido avanzando en algunos puntos de la implementación, pero la tierra es muy importante para agilizar de cara a una reincorporación más completa.



Tanto Farc, ONU y Gobierno reconocen que se debe mejorar en la implementación, pero que es un proceso que tardará no días ni meses sino años.