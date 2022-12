Asoamar, la asociación de moteles de Cali, pide cancha para volver a operar

La Asociación de Apartahoteles, Moteles, Amoblados y Residencias del Valle del Cauca, Asoamar, ya no aguantan un día más con sus puertas cerradas por culpa de la crisis del coronavirus.

Aseguran que las pérdidas económicas ya alcanzan los 10.000 millones de pesos y que es necesario que los dejen operar nuevamente para evitar despidos.

De acuerdo con Ricardo Giraldo, vocero de Asoamar, estos empresarios ya cuentan con todo tipo de protocolos para poder operar.

Tamizajes, lavado de manos y desinfección d

e cuartos hacen parte de estas normas de bioseguridad.

No obstante, Giraldo aseguró que es importante que la ciudadanía los deje de estigmatizar.

“A los moteles no solamente se va con la moza, aquí va gente que va a celebrar bodas de oro, bodas de plata, los aniversarios, los novios que no pueden estar en la casa, los marido y mujer que no pueden estar en su hogar porque viven con la suegra”, indicó.

Ricardo dice que ahora idean nuevas estrategias para que la gente vaya, no solo a tener sexo, sino también a ver películas o trabajar

“Vamos a tener habitaciones Netflix, tendremos mesas de trabajo para que puedan ir a un lugar reservado sin tener que exponer a sus familias”, añadió Giraldo.

Sin embargo, para Lina Triana, presidenta de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas

, estos sitios pueden ser focos de contagio.

“Lo que pasa es que tradicionalmente los moteles también se da para que las personas que viven en diferentes entornos familiares se mezclen en estos sitios”, precisó.

La polémica está armada en redes sociales debido a que muchos sí apoyan la apertura de estos establecimientos y otros prefieren seguir guardando la cuarentena en casa.

Escuche la nota completa aquí:

