En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Ataques con drones suben a 396 tras atentado en Chocó: más de 300 afectados entre heridos muertos

Ataques con drones suben a 396 tras atentado en Chocó: más de 300 afectados entre heridos muertos

El más reciente ataque con drones explosivos, ocurrido el miércoles 14 de enero, dejó 10 militares heridos y elevó las cifras de una amenaza que se mantiene activa desde 2024.

Publicidad

Publicidad

Publicidad