Ataques y uso militar de escuelas persisten en Colombia, según Unicef

Las escuelas en Colombia continúan siendo escenario de violencia. De acuerdo con datos recientes de Unicef, entre 2020 y 2024 se verificaron 152 casos de ataques o uso militar de instituciones educativas en el país, en contextos relacionados con la presencia de grupos armados.

Estas cifras incluyen amenazas a docentes, daños a la infraestructura escolar, instalación de explosivos y ocupación de los planteles para fines ajenos a la educación.

El informe, presentado en el marco del Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques, advierte que durante 2024 se registró el mayor número de casos en comparación con años anteriores.

Naciones Unidas verificó 27 ataques directos a escuelas y 35 situaciones en las que fueron utilizadas con fines militares. Esto representa un promedio de un incidente cada seis días en lo que va del año.

El uso militar de las escuelas abarca desde su ocupación como escondites hasta su aprovechamiento como puntos de almacenamiento de armas o campamentos temporales. Estos hechos impactaron a al menos 7.024 estudiantes y docentes, y en muchas ocasiones obligaron al cierre temporal o permanente de los centros educativos.

Unicef Colombia reconoció los avances del Estado colombiano, entre ellos la firma de la Declaración de Escuelas Seguras en 2022. Sin embargo, hizo un llamado a fortalecer la implementación del plan de acción derivado de este compromiso, especialmente en los territorios donde operan grupos armados. La organización reiteró la importancia de garantizar el acceso a una educación segura para niños, niñas y adolescentes en todo el país.

Publicidad

“Las escuelas son bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario, fundamentales para la garantía de derechos de la infancia y es obligación de las partes en conflicto respetarlas en todo momento y circunstancia", añadió Unicef.