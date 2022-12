Atentado en centro comercial Andino: Se cumple un año de los actos terroristas

Publicidad

Cientos de personas quedaron perplejas hace exactamente un año, cuando se escuchó un estruendoso sonido que resultó ser un artefacto explosivo detonado en uno de los baños de mujeres. En primera instancia, se reportaron varias personas heridas y en pocos minutos se confirmó, por el mismo alcalde de Bogotá Enrique Peñalosa, que la ciudadana francesa Julie Huyn había perdido la vida.

El lugar fue acordonado por la Policía y el cuerpo de bomberos, quienes descartaron otros artefactos y ayudaron a controlar la humareda que se registró en ese momento. Los ciudadanos empezaron a relatar lo que pasó, entre la incertidumbre de un atentado que pudiera repetirse. “Estaba en el tercer piso y escuché que sonó algo duro, pensé que era en la plazoleta o que en la cocina se presentara un escape de gas, lo cierto fue que vimos salir a una muchacha con un señor llena de sangre”, manifestó uno de los testigos.

A la clínica El Country fueron remitidas las víctimas en su mayoría mujeres, de las cuales dos, aparte de la ciudadana francesa, perdieron la vida por la gravedad de las heridas. Se trata de Lady Paola Jaime, Ana María Gutiérrez. Minutos después, el mismo presidente Juan Manuel Santos se acercó al centro comercial y rechazó los hechos violentos. “No vamos a descansar hasta capturar a los responsables. Los vamos a capturar y llevar ante la justicia”.

Luego de investigaciones posteriores, las autoridades afirmaron que la responsabilidad recaía en la espalda del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), que tendría vínculos con el Eln y quienes ya tenían antecedentes en la ciudad realizando actos violentos. Días después, fueron capturadas 10 personas, señaladas de haber actuado en el acto terrorista, y desde ese momento se expidió por parte de la Interpol circular roja contra Alias Violeta, quien sería el cerebro de los hechos y que hoy sigue prófuga de la justicia, un año después de que Bogotá se enlutara por la muerte de las tres mujeres.

Sin embargo, para las víctimas, los trabajos de investigación no han sido suficientes, pues señalan que piezas claves como las cámaras de video del centro comercial, no han aparecido en medio de la nube de dudas que cubren la zozobra de esa jornada de sábado en la tarde cuando se celebraba el Día del Padre.

“No conocemos posición del Centro Comercial, no hubo un acompañamiento, lo particular es que seis de esas mujeres que sobrevivieron son de muy bajos recursos y hoy no entendemos por qué nunca se han visto las cámaras de seguridad. Quedan muchos vacíos, muchas incomodidades e inconformidades con las mujeres que fallecieron y los heridos, que nadie va a reivindicar el asunto”, relató Rodolfo Velásquez, quien junto con sus padres fueron víctimas y resultaron lesionados.