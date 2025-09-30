En vivo
Atentan contra exconcejal del Centro Democrático en Saravena, Arauca; hay dos heridos

El ataque ocurrió en la mañana de este martes en zona urbana del municipio, cuando hombres armados interceptaron el automotor y abrieron fuego con armas largas.

Atentando contra exconcejal Luis Naranjo
Así quedó la camioneta contra exconcejal Luis Naranjo en Saravena
Imágenes suministradas
Por: Felipe García
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

En Saravena, Arauca, se registró un atentado contra el exconcejal del Centro Democrático, Luis Naranjo, cuando el vehículo en el que se movilizaba fue atacado a tiros por desconocidos. El hecho dejó como saldo dos de sus escoltas heridos, según reportes preliminares.

El ataque ocurrió en la mañana de este martes en zona urbana del municipio, cuando hombres armados interceptaron el automotor y abrieron fuego con armas largas. Las autoridades locales confirmaron que los escoltas heridos fueron trasladados a un centro asistencial, mientras que Naranjo resultó ileso.

La senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia se pronunció a través de su cuenta en la red social X, donde expresó su rechazo al atentado: “Atención Luis Naranjo ex concejal de Saravena por el @CeDemocratico le hicieron un ataque con arma larga e hirieron a sus dos escotas. Exigimos protección para su vida y garantías para la oposición”.

Las autoridades del departamento activaron un plan de búsqueda para dar con los responsables del ataque, al tiempo que reforzaron los esquemas de seguridad en la zona.

Hasta el momento no se conoce qué grupo armado estaría detrás de este hecho, en un departamento donde tienen presencia disidencias de las Farc y el ELN. El año pasado, el exconcejal sufrió un atentado a bala mientras se desplazaba en una camioneta acompañado de su hermana y su sobrina de 8 años. Los atacantes lo persiguieron después de hacerlo detener en un retén ilegal instalado en la vía que conecta Saravena con Tame. Según se ha conocido, el ELN ha intentado asesinarlo en al menos cuatro ocasiones.

