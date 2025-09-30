Centro Democrático dice que Petro pone en riesgo a Paloma Valencia por acusación de falsos positivos

El Centro Democrático le respondió al presidente Gustavo Petro por una declaración que hizo sobre la senadora Paloma Valencia. Por medio de su cuenta de X, Valencia había cuestionado el hecho de que Petro dijera desde una marcha en Nueva York que el Ejército de Estados Unidos debía desobedecer a Donald Trump y obedecer a la humanidad.

“Es bochornoso que los presidentes no pidan que los ejércitos no provoquen crímenes contra la humanidad. Como usted, Paloma, fue cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes asesinados por las armas oficiales, no lo siente”, le respondió Petro a Valencia por X.

El expresidente Álvaro Uribe se pronunció sobre el tema y aseguró que las declaraciones del jefe de Estado ponen en riesgo a la senadora Paloma Valencia.

Blu Radio // Paloma Valencia y Gustavo Petro // Foto: Instagram / AFP

“Los señalamientos del presidente Petro a la senadora Paloma Valencia incitan a bandidos a que le hagan daño, como ya ocurrió con el magnicidio de Miguel Uribe. Las autoridades deben interesarse en el tema”, dijo Uribe.



Desde el Centro Democrático señalaron que estos eran señalamientos infundados del presidente Petro y le pidieron concentrarse en los problemas que tiene actualmente el país.