Auditora que descubrió ‘chuzadas’ habla por primera vez del atentado en su contra

En el trabajo que viene desarrollando desde el 2018 la directora de control interno de la Fiscalía, Marcela Yepes, encontró debilidades que denunció y puso en conocimiento ante el exfiscal Néstor Humberto Martínez, para que se realizaran las respectivas investigaciones que llevaron a que se presentara un atentado contra su vida, tal como lo relató en Noticias Caracol.

“Me estaba desplazando hacia la oficina aquí en Bogotá, de un momento a otro sentimos un impacto muy fuerte en la camioneta. Al mirar hacia el costado donde sentimos el impacto, vimos el hueco que alcanzó en el vidrio. Enviaron un cuerpo de balística de la Policía Nacional, quien hizo la primera inspección del vehículo y donde determinaron que había sido impactado por un arma de nueve milímetros”, contó Yepes.

Publicidad

La funcionaria señaló que el atentado se dio luego de las primeras auditorías e informes que le entregó al exfiscal Néstor Humberto Martínez.

“A raíz de los primeros informes de auditoría es que el señor fiscal decide abrir investigaciones penales. Si yo no hubiera hecho la auditoría, si no me la hubieran pedido, muy probablemente no se hubiera descubierto en el momento”, aseguró.

Desde septiembre del 2018, la Dirección de Control Interno de la Fiscalía General de la Nación inició una auditoria en cada una de las salas de interceptación que tiene el ente de investigación, analizando todos los procesos y procedimientos que se deben cumplir para las interceptaciones que requiera la entidad para su trabajo, previa autorización de un juez.

“Me saltaron un procedimiento al interior y cuando pasa eso, yo informo, y ahí arranca la investigación, que fue donde se encontraron cosas delicadas en su momento”, relató.

Publicidad

Lea también: Casa por cárcel al exdirector de inteligencia del DAS Laude Fernández por chuzadas

La funcionaria indicó que el trabajo al interior de la Fiscalía no ha terminado.

Publicidad

“No siempre donde metemos la mano encontramos una debilidad, pasa que encontramos salas que han sido creadas hace mucho tiempo de las que no se había hecho auditoría interna”, dijo.

Yepes aseguró que continuarán con las auditorias para minimizar el escape de información o identificar las irregularidades.

“La orden que nos dieron inicialmente del despacho fue auditar cada una de las salas y que los números que cumplan con el protocolo”, finalizó Yepes.

La funcionaria explicó que seguirán las auditorias con el fin de establecer que se cumplan con los estándares al interior de la Fiscalía para evitar debilidades que pueden afectar las investigaciones.

Publicidad