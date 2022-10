Aumento en tarifas de gas afecta competitividad en región Caribe: Elsa Noguera

La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, y los empresarios se han puesto de acuerdo para llevar fórmula unificada a la reunión que se cumplirá en Cartagena el viernes, donde estará presente el ministro de Minas y la bancada de la región caribe para modificar esa situación.

Publicidad

La fórmula de la Comisión Reguladora de Energía y Gas castiga a la región caribe y aunque se estima que el incremento ahora sería del 8 por ciento, según la Alcaldesa sigue siendo “injusto con la región del país” ese tratamiento que se da en las tarifas.

“También nos preocupa el tema empresarial, no puede ser posible que crezca por encima del 25 por ciento porque eso afecta de manera considerable lo que es la competitividad en nuestra ciudad y como he dicho Barranquilla es productora de gas, no solo para nuestro territorio sino también para el interior del país”, indicó Noguera.

Publicidad

En la reunión presentarán dos propuestas: la primera que se regrese a la fórmula anterior en al que los precios estaban atados a los del petróleo; la segunda en la que se agrupe a toda las industrias del país en un solo indexador.