Aún no tengo baño, tengo que ir afuera: habitantes de Providencia esperan reconstrucción de casas

Providencia es un paraíso que sobrepasa cualquier expectativa cuando de mar se trata.

La brisa y la sensación profunda de asombro por el azul aguamarina que la rodea se ven truncadas por la destrucción que dejó el huracán Iota el pasado 16 de noviembre de 2020, día en el que el fenómeno natural golpeó con fuerza todo lo que encontró y se llevó muchas viviendas de los raizales.

Etilvia McLein Gómez tiene 36 años, perdió su casa y lo que queda debe ser demolido. Dice ella que la reconstrucción es un proceso que avanza lento y la espera es cada vez más difícil.

“Todo lo que tengo es porque me lo regalaron. No tengo baño, me toca afuera en la mañana y en la noche”, precisó.

“Lo único es que tengo colchoneta en el piso y eso me da dolor de cabeza porque está como muy blandito y me toca cambiarlo porque o sino no voy a poder dormir bien. Anoche tenía un tremendo dolor de cabeza, por el colchón, porque está muy blandito”, añadió.

Ella es propietaria de la casa que se llevó el ímpetu de la lluvia y el viento en el sector Black Bay y aunque registra en las listas de Findeter para que su casa sea levantada de nuevo, casi 5 meses después y a poco de que se cumplan los 100 días del Plan de Reconstrucción que anunció el Gobierno, nos cuenta que la respuesta no ha sido la ideal.

“No me han dicho nada”, afirmó la señora Etilvia.

Ahora está viviendo en una casa carpa que le dio la Armada Nacional en medio de esta situación.

Findeter - dice ella - la contactó hace algunas semanas, pero no han vuelto para completar ese proceso de inscripción ni le han comentado cuándo iniciaría la reconstrucción de su casa, ella es propietaria del terreno por lo cual será una de las 1.134 casas que reconstruirá el Gobierno Nacional.

Findeter, ellos vinieron y regresaron y que van a venir a decir cuando van a tumbar el pedacito que quedó ahí pero todavía no han dicho nada porque eso va por sectores, por nombres, números y eso. Entonces aquí esperamos a ver dice Doña Etilvia.

Recorrimos la isla buscando también la respuesta del Gobierno. La directora de Findeter, Sandra Gómez asegura que las 1.134 casas nuevas estarán listas hasta marzo del próximo año, para el Plan 100 serán 50 de las nuevas y 400 de las que debían ser reparadas.

“En marzo del año entrante terminamos las 1.134 viviendas porque ahora arrancamos 50, después vamos 80, subimos a 95, vamos hasta 100 y nos de ahí hacia arriba hasta terminar las 1134 viviendas”, dijo Gómez.

También hay casos como el de María Howard, que tuvo que regresar a la casa de su madre tras el paso del huracán pues vivía en arriendo en el sector de Maroon Hill donde la destrucción fue total.

Ella no cuenta con un terreno propio y la respuesta de los arrendatarios es que darán la vivienda reconstruida en su momento a sus familiares que también resultaron afectados.

“Ahorita mismo las personas que vivíamos en alquiler pues quedamos a la deriva porque las casas las van a construir nuevamente pero son para los dueños y como la mayoría de los habitantes quedaron sin casa, pues los dueños de las casas van a preferir darle las viviendas a los familiares entonces nosotros no tenemos”, dijo Howard.

María Howard Foto: BLU Radio

La vida sigue, y en general el raizal es fuerte y solidario. Juntos se han levantado de los azotes de Eta y de Iota, mientras tanto, Etilvia vive literalmente de la solidaridad de los que la rodean.

De mis amigas, ellas me mandaron mercado, me mandaron ropa, me mandaron plata, me mandaron de todo, de Bogotá, de Estados Unidos, de San Andrés”, sostuvo.

“La ayuda que dan aquí es muy poquito porque nosotros vivimos acá y para estar corriendo detrás y ahí, entonces lo que conseguimos cuando mi hermano está afuera pero, así como estamos acá”, insistió.

No obstante, surgen varias dudas. ¿Se extendió la fecha de entrega de las casas? ¿Por qué el proceso tardará 1 año y 4 meses?

Susana Correa, la persona encargada por el presidente Iván Duque para la reconstrucción, precisó que hay muchos problemas logísticos.

“Lo que más se va a demorar es la vivienda nueva precisamente por la traída de todos los materiales y la capacidad de la isla”, dijo Correa.

“Aquí hay un factor clarísimo que tenemos que tener en cuenta y es que yo no puedo meter más de 1.000 hombres más todos los 850 que hay de las Fuerzas a las islas de Santa Catalina y Providencia porque la isla tiene una capacidad y no nos da para más, entonces ese es otro factor”, añadió.

Los casos de Etilvia y María contrastan con el de Marilú García Manzano del sector de San Felipe.

Ella es de las pocas raizales que ha tenido la alegría de entrar a su casa totalmente reconstruida donde vive con su hija y su nieto que nació justo antes de la llegada el Huracán Iota.

“Yo coloco un mes entre que le llegaba el material y lo transportaban y hacían las cosas que había que hacer en la casa, más o menos un mes. A mí me preguntaron todo. Desde qué color quería la casa, qué iba a hacer en cada lugar, si quería o no quería ventanas, si quería o no quería puertas. Se tomó muy en Cuenta mi opinión”, puntualizó Marilú.

Marilú García Manzano Foto: BLU Radio

Sabe que es de las pocas afortunadas que pasó de vivir en la casa de unos familiares, albergues o en casas inestables o con daños a la comodidad de su hogar, este es su mensaje para los que siguen esperando.

“Que tengan un poquito de paciencia, que tengan paz en su corazón, que yo tengo La Paz y la confianza de que sí les van a llegar a sus casas, de que sí les van a reparar, sí les van a construir y pues gracias a Dios yo fui una de las afortunadas de las que fueron las primeras casas y yo estoy muy contenta con el trabajo que se ha realizado acá”, concluyó.