Autoridades frenaron producción ilegal de carbón vegetal en Ciudad Bolívar, Bogotá

En un operativo conjunto entre la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), el Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Metropolitana de Bogotá, fue desmantelada una actividad ilegal de producción de carbón vegetal en la vereda La Quiba, en la localidad de Ciudad Bolívar.

De acuerdo con la CAR, en el lugar se hallaron restos de muebles abandonados, guacales, carretes de aglomerado y otros desechos, que habían sido amontonados de forma indiscriminada para fabricar carbón vegetal mediante la quema incompleta de retales de madera, pinturas, metales y otros materiales contaminantes. En total, las autoridades encontraron 16 pilas en combustión y una más en proceso de armado, dentro de un área aproximada de 0,19 hectáreas.

Alfred Ignacio Ballesteros, director general de la CAR, advirtió sobre los graves impactos ambientales de esta práctica: “Las quemas a cielo abierto afectan principalmente al recurso aire, por la dispersión de gases y vapores durante el proceso de combustión, que en casos como este son emisiones contaminantes porque los materiales que entran en contacto con el fuego no son segregados de manera adecuada, permitiendo que compuestos orgánicos volátiles e irritantes, que no solo afectan la calidad del aire, sino además la salud de las comunidades aledañas”.

Según el más reciente Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá, la vereda La Quiba está catalogada como agroparque, un territorio destinado a la conservación, restauración y educación ambiental, por lo que actividades como la minería o la quema de materiales están prohibidas.



La CAR advirtió además que estas prácticas provocan la pérdida de la capa orgánica del suelo, afectan el hábitat de especies nativas y alteran el equilibrio de los ecosistemas de alta montaña.

Como resultado del operativo, las autoridades suspendieron las actividades ilegales e impusieron medidas preventivas, además de capturar a dos personas en flagrancia.