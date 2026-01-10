Autoridades investigan accidente de una avioneta en Paipa, Boyacá, donde murió Yeison Jiménez

En horas de la tarde de este sábado 10 de enero de 2025 se registró un accidente aéreo en zona rural del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá. De acuerdo con información preliminar, el siniestro ocurrió en la vereda Romita.

#Atención | Accidente aéreo en Paipa deja al menos cuatro personas fallecidas



Las autoridades confirmaron en la tarde de este sábado 10 de enero de 2026 un accidente aéreo ocurrido en el sector de la vereda Romita, en jurisdicción del municipio de Paipa, Boyacá.

Acabo de ver caer esta avioneta a segundos de haber despegado en el aeropuerto de Paipa Boyacá… hay humo en el punto donde cayó

Se trató del accidente de una avioneta, que por ahora se encuentra determinando si dejó victimas mortales. Hasta el momento, las autoridades se encuentran en el lugar adelantando las labores de inspección y las investigaciones correspondientes para establecer las causas que provocaron el siniestro.

Según confirmó la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, "se ha confirmado el siniestro de una aeronave con matrícula N325FA en el sector comprendido entre Paipa y Duitama".



En este accidente, según confirmaron las autoridades, murió el artista de música popular Yeison Jiménez. Además viajaban el capitán Hernando Torres, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio, Weisman Mora.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajeros, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín", afirmaron.

"La Dirección Técnica de Investigación de Accidentes activa el protocolo de investigación. Además, la AEROCIVIL proporcionará actualizaciones a medida que se disponga de información confirmada por parte de las autoridades competentes", concluyeron.