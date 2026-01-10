En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Yeison Jiménez
Presos políticos Venezuela
'Iván Mordisco'
Llamada Petro - Trump

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Autoridades investigan accidente de una avioneta en Paipa, Boyacá, donde murió Yeison Jiménez

Autoridades investigan accidente de una avioneta en Paipa, Boyacá, donde murió Yeison Jiménez

Hasta el momento, las autoridades se encuentran en el lugar adelantando las labores de inspección y las investigaciones correspondientes para establecer las causas que provocaron el siniestro.

Publicidad

Publicidad

Publicidad