Auxilio de Lozada a José Obdulio causa polémica entre uribistas

Carlos Antonio Lozada, senador del partido Farc, aseguró en medios ser el primero en auxiliar a su colega Jose Obdulio Gaviria, quien se desmayó durante una sesión en el Congreso.

La versión entregada por Lozada no convenció a los uribistas, quienes tienen otra versión sobre los primeros auxilios a Gaviria.

El senador del Centro Democrático Santiago Valencia sostuvo que Lozada se le acercó y le sugirió hacerle un masaje a José Obdulio.

“Para claridad de quienes me preguntan: el Senador de las FARC @Carlozada_FARC se me acercó y me sugirió hacer masaje cardiaco. A lo que respondí que dejara actuar @RoyBarreras que es médico y ya lo estaba atendiendo. Esa fue la única participación del Senador que puedo dar fe”, escribió en Twitter.

Por su parte, Roy Barreras, quien es médico y senador, dijo que José Obdulio Gaviria tenía la presión baja, pero un pulso cardíaco estable.

