En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nicolás Maduro, CAPTURADO
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Avianca reanuda operación desde y hacia el Caribe

Avianca reanuda operación desde y hacia el Caribe

Tras la reactivación del espacio aéreo en el Caribe, Avianca anunció la reanudación de sus vuelos desde y hacia Aruba, Curazao y San Juan, y activó planes de reacomodación, cambios sin costo y reembolsos para los pasajeros afectados por la suspensión.

Publicidad

Publicidad

Publicidad