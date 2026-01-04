Avianca reanuda operación desde y hacia el Caribe

Después de conocerse que el espacio aéreo en el Caribe fue reactivado, Avianca informó que su operación hacia y desde Aruba, Curazao y San Juan fue reactivada.

“La prioridad de Avianca es retomar las operaciones e iniciar la reacomodación de los pasajeros en vuelos ya existentes, como también en operaciones adicionales desplegadas especialmente para movilizar a los pasajeros afectados por la situación”, dicen en el comunicado.

En cuanto a los alivios que habían proporcionado a los usuarios afectados por la suspensión, Avianca informó que los clientes con reservas activas serán contactados por el equipo de servicio de la compañía y recibirán notificaciones con los nuevos itinerarios.

Asimismo, los pasajeros que quieran reprogramar sus vuelos lo podrán hacer sin costo y sujeto a la disponibilidad, hasta 14 días después de la fecha de su nuevo itinerario.



Finalmente, quienes hayan solicitado el reembolso de su vuelo sin usar podrán continuar con el proceso sin problema. Avianca recomendó a los pasajeros revisar el estado de sus trayectos e informó que seguirán monitoreando la situación de cerca, acogiéndose a las instrucciones necesarias para garantizar la seguridad de su tripulación y pasajeros.