Avianca señala fallas en sistema de aterrizaje por instrumentos de El Dorado; Aerocivil lo niega

Avianca asegura que solo entre enero y marzo de este año, 320 vuelos y unos 32.000 pasajeros se han visto afectados por los problemas del ILS, el sistema de aterrizaje por instrumentos del aeropuerto El Dorado.

El ILS es el sistema que permite aterrizar en el aeropuerto con condiciones de baja visibilidad, especialmente la niebla de la madrugada en la sabana. Cuando ILS no está disponible, se reduce la capacidad del aeropuerto para operar y en algunos casos los aviones terminan desviados a otros aeropuertos.

“Lo triste es que no es que el aeropuerto no tenga la infraestructura, es que no se garantiza su operatividad y es intermitente. No hay una garantía de parte de la autoridad para mantener la consistencia y garantizar la operación de ese sistema de manera permanente”, dijo a BLU Radio Daniel Vargas, gerente de ingeniería, operaciones y despacho de Avianca.

Según Avianca, el sistema ha estado degradado el 68 % del tiempo en el último año y medio. Sin embargo, la entidad dice que la realidad es muy diferente.

“Los sistemas ILS o los instrumentos que se usan para el aterrizaje de aeronaves bajo procedimientos de baja visibilidad, han estado operando de manera constante desde que fueron certificados, hace 8 meses. El funcionamiento ha sido superior al 95 % de acuerdo a nuestras estimaciones”, dijo Aerocivil a BLU Radio.

Aerocivil explicó que cuando las condiciones meteorológicas son óptimas y la visibilidad es normal, los aviones pueden aterrizar de manera segura sin esos sistemas.

