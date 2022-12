Bacrim estarían ofreciendo hasta $8 millones a desmovilizados de Farc: Fiscalía

La Jurisdicción Especial de Paz no tendrá el camino fácil en el Congreso de la República. En medio de la discusión del proyecto de ley estatutaria, que arrancó este martes en las comisiones primeras de Senado y Cámara, el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, hizo graves denuncias sobre el contenido de la iniciativa.

A juicio del jefe del ente acusador, se habría incluido algunos ‘micos’ que pidió sean revisados a profundidad para evitar que la justicia especial se convierta en ‘escampadero’ de desertores y otros sectores que no hacen parte del acuerdo de paz.

“En la versión final se nos vinieron cositas que llamamos en el argot parlamentario ‘micos’, que no estuvieron en el proyecto inicial, que no estuvieron en la ponencia, pero aparecieron bendito sea entre el Ministerio del Interior y la secretaría de la Comisión Primera del Senado (…) Como van las cosas, la JEP no va a empezar a funcionar en breve término”, señaló Martínez.

El fiscal precisó también que hay información sobre el pago de bandas criminales a desmovilizados de las Farc para que integren filas de las Bacrim.

Señaló que estarían ofreciendo hasta ocho millones de pesos y que hay nuevos grupos ilegales que se estarían conformando con desertores, incluido las Guerrillas Unidas del Pacífico, con más de 120 hombres alzados en armas.

Martínez hizo un llamado para que se haga precisión sobre las competencias, pues afirmó que hay varios delitos cometidos por quienes se acogieron al acuerdo, posterior al primero de diciembre de 2016, que podrían recibir beneficios de la justicia especial.

Según el fiscal general, en total hay 15 puntos que le generan inquietud, pues había entrado un documento al Gobierno haciendo observaciones que uno fueron tenidas en cuenta en la ponencia radicada en el Congreso.

“El proyecto es de 160 artículos y los 15 puntos en los que tenemos observaciones los conoce el presidente de la República, quien nos pidió el favor que hiciéramos una redacción en donde se recogieran esas dudas que ha planteado la Fiscalía y lamentablemente en la versión final no quedaron recogidas. Se trata de que las pongamos en blanco y negro, ya quedaron las proposiciones a disposición del Congreso”, concluyó.

Algunas de las inquietudes del fiscal:

Se plantea suspensión condicional de la pena, es decir, no habría ni un día de pena; ese artículo debe ser objeto de discusiones.

Listas de reinsertados hay que cerrarlas porque ya sabemos cuáles son; no sigan metiendo gente porque se presta para temas pecaminosos.

Se debe crear categoría de desertores que luego de amnistía, entraron a zonas veredales pero regresaron a delincuencia.

Se debe garantizar que los reincidentes sean castigados por la justicia ordinaria.

El Estado debe definir cómo los activos de las Farc servirán para la reparación de las víctimas.

