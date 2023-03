Bebé de 8 meses murió en Villavicencio por presunta negligencia médica

Un bebé de ocho meses de nacido habría fallecido en una clínica de Villavicencio , al parecer, por presunta negligencia en la atención médica y víctima de un paro cardiorrespiratorio.

“Acá no dice que su bebé se está muriendo, haga la fila como todos los demás”, fue lo que un médico le dijo a Fabio Reita, padre del bebé, horas antes de que el pequeño de 8 meses muriera.

El padre narró a Blu Radio que desde el pasado viernes, cuando el pequeño empezó a presentar fiebre alta y diarrea, lo llevó por urgencias, pero jamás fue atendido por un médico pediatra.

La primera vez lo remitieron a otro centro médico, donde supuestamente sí contaban con atención especializada. Sin embargo, el sábado, al llegar al lugar, lo enviaron a otra clínica.

Allí fue atendido luego de varias horas y en la noche fue enviado a la casa. Mientras tanto, el bebé seguía presentando fiebre, diarrea, vómito y además, comenzó a convulsionar, por lo que los padres desesperados regresaron al centro médico. Allí, horas más tarde, el bebé no aguantó más y falleció.

“Le recetaron unos medicamentos, esa noche el ñiño siguió mal, volví a las 11 de la noche, el bebé ya iba con las manos frías, temperatura sobre 39, respiraba mal… Mi error fue habérmelo llevado para la casa y no haber insistido que me lo hospitalizaran”, relató el padre, quien asegura que su hijo no recibió la atención adecuada.

“Aparte de que no lo atendieron bien, nunca hubo un pediatra que lo atendiera, y eso terminó con la vida de mi bebé de 8 meses. No se necesita ser profesional, se necesita ser humano, y a los médicos no les importó la vida de mi hijo”, aseveró el padre.

El caso ya fue conocido por las autoridades de Salud de Villavicencio, donde activaron la ruta para establecer si hubo o no fallas en la atención médica.

“En este momento se están haciendo los requerimientos a las IPS y EPS que atendió al menor con el objetivo de revisar la historia clínica y hacer la unidad de análisis con el equipo de epidemiología y el equipo médico para verificar si efectivamente hubo fallas en la atención”, puntualizó Ximena Velasco, secretaria de salud de Villavicencio.

