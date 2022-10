Bogotá es una ciudad que da ejemplo al mundo: Peñalosa sobre el Día sin Carro

“Tenemos que mejorar cada vez más la calidad del transporte público pero es una ciudad que da ejemplo a nivel del mundo porque en este Día sin Carro se moviliza todo el mundo en bicicleta, transporte público (…) Bogotá le está dando ejemplo al mundo entero de tener un Día sin Carro, eso no lo hace ninguna ciudad del mundo que tenga ese tamaño”, manifestó Peñalosa. (Aquí: Así transcurre el Día sin Carro y sin Moto en Bogotá ).



Sin embargo, aceptó que el servicio de transporte público en la capital del país sigue presentando deficiencias que afectan la tranquilidad de sus usuarios.



“Se han presentado algunos inconvenientes, que algunos buses no han pasado con la frecuencia que sería deseable, tuvimos un problema de un herido grave en la estación de la terminal de San Cristóbal que frenó la operación durante un tiempo pero en general está funcionando muy bien”, dijo el mandatario capitalino.



Finalmente, denunció que hay algunos funcionarios públicos “que se sienten muy importantes y violan la norma y van en automóvil del Gobierno” y aseguró que eso es ilegal.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Ya van 49 sancionados esta mañana por violar el Día sin Carro.



-Se empieza a normalizar la situación en el portal de Suba luego de congestiones y manifestaciones.



-El Instituto Nacional de Salud reporta la muerte de 10 niños, menores de 5 años, por desnutrición en todo el país, en lo corrido de este año. Uno de los casos ocurrió en Bogotá.



-Aún ninguna autoridad confirma la muerte de un niño wayúu por desnutrición en la alta guajira, sin embargo desde la Secretaría de Salud insisten en que la Guajira sufre de "hambre epidémica".



-En Washington el presidente Juan Manuel Santos habló de sus expectativas por la reunión que tendrá este jueves con su homólogo Barack Obama.



-En medio de la conmemoración del Plan Colombia, el Secretariado de las Farc expidió un comunicado en el que lanzan duras críticas al expresidente Andrés Pastrana, gestor de este plan de ayudas.



-El Consejo de Estado le ordenó al Gobierno que le exija a las Farc un perdón público por el secuestro de un político del Huila.



-Sectores políticos le están exigiendo al ELN que se pronuncie en torno al secuestro del cabo del Ejército, Jair de Jesús Villar, quien según el Ejército fue secuestrado en zona rural de Segovia, Antioquia.



-En el transcurso de este jueves serán judicializadas las dos personas que fueron sorprendidas en la localidad de San Cristóbal, intentando provocar un incendio forestal. Las autoridades mantienen los esfuerzos por extinguir las llamas en los cerros orientales de Bogotá... El humo, recordemos, obligó la suspensión de las clases en la Universidad de los Andes.



-Se canceló la alarma en España por un vuelo que se pensaba tenía explosivos.



-Naciones Unidas advierte que no puede anticipar nada en torno a la decisión que tome la oficina de detenciones arbitrarias, en torno a la situación del fundador de Wikileaks.



-Unos 40.000 civiles han huido de la ofensiva del régimen sirio al norte de la ciudad de Alepo, que se inició al principio de la semana, informa el jueves el Observatorio sirio de Derechos Humanos.



-Fueron enviados a la cárcel los dos integrantes de la Policía que fueron sorprendidos transportando más de 200 kilos de cocaína, en el departamento de Córdoba.



-Los precios de los alimentos básicos de la canasta familiar están disparados en Bucaramanga, por culpa de la actual temporada de sequía.



-Un incendio que duró más de 5 horas devoró centenares de cultivos de caña afectado por lo menos unas 200 familias de 3 veredas al sur del departamento de Santander.



-Más de 100 hectáreas de bosque han sido consumidas por un incendio forestal en el municipio de Carolina del Príncipe, Antioquia. La emergencia ya cumple tres días y no ha podido ser controlada en su totalidad.