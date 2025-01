Bolívar confirma salida de 300 contratistas de Prosperidad Social por recorte presupuestal

El director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar , confirmó la no renovación de 300 contratos de prestación de servicios dentro de la entidad debido a un severo recorte presupuestal. En entrevista con Blu Radio, Bolívar explicó que esta medida responde a la contracción de recursos asignados para el año 2025, y aunque la decisión es “dolorosa”, es inevitable ante la actual situación fiscal del país.

“Nos han mermado los presupuestos, y toca hacer el efecto contrario: reducir personal. Es doloroso porque detrás de cada contrato terminado hay un drama humano”, señaló Bolívar en conversación con Néstor Morales. Enfatizó en que estos recortes buscan afectar en menor medida a quienes dependen exclusivamente de un solo contrato.

Contexto del aumento y contracción de nóminas

Bolívar recordó que el aumento de contratistas en años anteriores respondió al incremento significativo en el presupuesto de varias entidades del Estado durante el primer tramo del gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, ante la reducción de recursos para el nuevo año fiscal, Prosperidad Social, como muchas otras entidades, se ha visto obligada a disminuir su equipo de trabajo.

“En el 2023, cuando el presupuesto de educación creció de 50 a 70 billones, o cuando el de agricultura se duplicó, fue necesario contratar más personal para ejecutar los proyectos. Ahora, con menos dinero, no hay otra opción que reducir la nómina”, explicó el director de la entidad. Prosperidad Social, que había llegado a contar con 800 contratistas, se ha visto forzada a recortar alrededor del 37% de estos.

Selección de personal afectado

Para mitigar el impacto social de esta medida, Bolívar aseguró que se está priorizando la desvinculación de contratistas que cuentan con otros empleos. “Estamos buscando que el recorte recaiga sobre personas que ya tengan otro contrato. Siempre se les pregunta, y hay mecanismos que permiten verificarlo”, añadió.

El funcionario reconoció que, pese a las críticas hacia los contratos de prestación de servicios, estos han sido fundamentales para el funcionamiento del Estado.

“Hoy en día, muchas entidades se mueven gracias a los contratistas, porque los empleados de planta tienen regímenes más estrictos y no siempre pueden cubrir las necesidades operativas. Los contratistas, con toda la flexibilidad que tienen, son esenciales”, dijo.

El problema de las ‘corbatas’ en el Estado

Durante la entrevista, se abordó también la polémica figura de las “corbatas”, término coloquial que hace referencia a los nombramientos de contratistas por recomendaciones políticas. Bolívar reconoció que este es un problema real que ha existido históricamente en el país, pero aseguró que en su gestión se ha hecho un esfuerzo por evitarlo.

“Es cierto que muchas veces llegan personas recomendadas que no cumplen con el perfil, y eso no se puede permitir. A quienes no cumplen se les ha retirado. No obstante, la mayoría de los contratistas sí hacen un trabajo serio y cumplen con las funciones que se les asignan”, afirmó.

Impacto del recorte en el presupuesto general

El recorte de contratistas es solo una parte de las medidas de austeridad que el gobierno implementará este año. Bolívar explicó que, en términos generales, el peso de la nómina dentro del presupuesto total de Prosperidad Social es relativamente bajo.

“De un presupuesto de más de 10 billones de pesos que manejamos el año pasado, el costo total de la nómina fue de apenas 268 mil millones. Sin embargo, en un escenario de estrechez fiscal, cualquier ahorro es significativo”, precisó.

El director también indicó que, pese a los recortes, se espera que el impacto en el funcionamiento de la entidad sea manejable.

“Se realizó un estudio de cargas laborales que indica que con los 500 contratistas restantes podremos seguir cumpliendo con nuestras funciones”, concluyó.

Ajustes fiscales en época electoral

La reducción de contratistas en plena época electoral es una medida que podría generar críticas hacia el gobierno, pero Bolívar defendió la decisión, argumentando que muestra responsabilidad fiscal.

“Pueden decir lo que quieran de Petro, pero el manejo de la macroeconomía ha sido serio. El año pasado se hizo un recorte de 28 billones y este año se planea aplazar 12 billones más. Este tipo de medidas son necesarias para evitar una crisis mayor”, sostuvo el director de Prosperidad Social.

Medidas adicionales: rediseño de la entidad y formalización

Como parte de las estrategias para optimizar el funcionamiento de Prosperidad Social, Bolívar reveló que se está llevando a cabo un rediseño de la entidad, el cual ya ha sido aprobado por Hacienda y otras instancias gubernamentales. Este rediseño permitirá la formalización de cerca de 160 nuevos empleos.

“Una de las tareas que nos ha impuesto el presidente Petro es formalizar a los contratistas. Sin embargo, en medio de una situación fiscal tan complicada, es un reto difícil de lograr. La formalización tiene un costo elevado que Hacienda debe asumir”, señaló.