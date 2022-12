Botar la comida es una manera de presionar al Gobierno: líder de protestas

Uriel Botero, representante de los paperos en el municipio de La Unión, en Antioquia, aseguraron que botar la comida es una de las formas que han encontrado para protestar contra las medidas que ha adoptado el Gobierno en medio de este paro camionero.



“Se botaron unas 4 toneladas de papa y fuera de eso hemos perdido mucho en el campo por no poderla llevar a un mercado o a un consumo directo el producto (…) No podemos hacer eso, si nos ponemos a regalar la comida quién nos sostiene a nosotros, es una manera de protestarle al Gobierno, es para que el Gobierno se ponga la mano en el corazón porque nosotros tenemos dolencias distintas a las personas que no tienen alimento, si empezamos a regalar esto se nos va a volver una alcahuetería”, dijo Botero.



El representante de los paperos aseguró que aunque hay camiones y las autoridades han ofrecido el acompañamiento, las amenazas siguen presentes y el miedo latente a la hora de salir a las carreteras.



“Camiones sí los hay, pero es por el problema a nivel nacional, no hemos podido desplazar el producto al mercado, nos hemos visto en la necesidad de botar lo que producimos porque no tenemos a donde llevarlo para comercializarlo, el Gobierno no se ha pronunciado, necesitamos una respuesta inmediata”, agregó el líder papero.



“Hemos tenido el apoyo de la Policía y Ejército, no queremos decir que no nos han apoyado, lo han hecho un 100 por ciento, pero cuando se salen de la mano todos estos protestantes, hay gente que amenazan a todo el transporte, entonces se les sale de la mano, todo el mundo necesitaría un vigilante y es muy difícil”, agregó.



Por su parte, Luis Antonio Rojas, representante de los conductores y quien tomó la vocería en medio de las protestas realizadas este lunes en la Calle 13, aseguró que aunque se han tratado algunos temas económicos, los temas sociales como las condiciones laborales no han sido abordadas con la seriedad necesaria en la mesa de diálogos que sostienen con el Gobierno.



“Nosotros como conductores no tenemos la más mínima intención de perjudicar al país ni al pueblo porque nosotros somos del pueblo, el Gobierno lo que ha hecho es irrespetar a los conductores”, dijo Rojas.



“No estoy de acuerdo con las amenazas y la violencia ni con ninguna acción de ese tipo (…) Estamos cansados, esto no es un problema de los patrones, es un problema social, laboral que está a punto de estallar, somos más de 300.000 conductores en Colombia que estamos bajo el yugo de una mafia”, manifestó el líder camionero.