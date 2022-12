Británicos votarán este jueves los comicios más reñidos de su historia reciente

en una votación que se presenta muy reñida, con todos los sondeos pronosticando un empate entre los dos principales partidos.



La jornada electoral comenzará a las 07.00 hora local (06.00 GMT) y se prolongará durante quince horas hasta el cierre de las urnas a las 22.00 (las 21.00 GMT).



Entonces se pondrá en marcha un complejo sistema de recuento de votos en las 650 circunscripciones electorales (el mismo número de diputados en el parlamento) del país que se prolongará durante horas y que no permitirá probablemente conocer los resultados finales hasta la madrugada del viernes o primeras horas de ese día.



Nada más cerrar las urnas, las principales cadenas de televisión publicarán sus proyecciones de voto. (Lea también: Cumbre del G7 y reforma de la UE centran reunión de Cameron y Merkel )



La complejidad del sistema electoral británico no proporcional, que se basa en la Ley de Reforma de 1885, estipula que un candidato necesita lograr la mayoría simple en su distrito para ser elegido miembro del Parlamento.



Este método ha favorecido tradicionalmente a los dos grandes partidos, pues los más pequeños no tenían capacidad para presentar candidatos por cada una de las 650 circunscripciones.



Las elecciones generales, como las que se celebrarán mañana, son las únicas a nivel nacional que se llevan a cabo a la vez en el Reino Unido.



