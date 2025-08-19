Bruce Mac Master por señalamientos: “Petro produce daño de manera consciente y sistemática”

El presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Bruce Mac Master, anunció su intención de evaluar la interposición de una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro, tanto en la justicia colombiana como ante organismos internacionales.

La decisión surge tras las persistentes acusaciones del mandatario colombiano, quien lo ha señalado de participar en un "golpe de estado" y de ser un "dirigente gremial golpista". Califica estas acusaciones de "indebidas" y afirma que el presidente ha superado límites, poniendo en riesgo sus derechos y el debate democrático en el país.

En diálogo con Mañanas Blu, manifestó su profunda preocupación por el tono ascendente del conflicto y la naturaleza de las imputaciones.

"Es que el presidente ha venido superando límites, ha venido traspasando límites eh en forma, yo diría, bastante indebida", declaró el presidente de la ANDI. Subrayó que los ciudadanos tienen el derecho a exigir al presidente la preservación de sus derechos, así como el fomento de un debate democrático basado en la libertad y el respeto, algo que, a su juicio, Petro no está haciendo.

Mac Master ha sido enfático en desmentir cualquier participación en planes golpistas. "Nunca", respondió al ser preguntado si Leyva le había hablado de un golpe de estado durante su encuentro.

Aseguró que Leyva lo buscó para hablarle de "una cantidad de comportamientos que a él le preocupaban" respecto al presidente de la República, y que posteriormente fueron incluidos en cartas conocidas públicamente. Insistió en que, aunque sí se reunió con Leiva, el contenido de la conversación nunca incluyó temas de golpe de estado, sedición o transición de poder. "Yo sí tengo que decirle que no tuve ninguna conversación, ni él me dijo a mí absolutamente nada" sobre esos temas.



El profundo daño

La principal preocupación de Bruce Mac Master radica en el "inmenso daño" que las acusaciones presidenciales están produciendo en su imagen y reputación. Denunció que, a raíz de estas declaraciones, en redes sociales lo llaman "golpista", estigmatización que atribuye directamente a las palabras del presidente.

Publicidad

"Mi reclamo fuerte al presidente es, si usted, señor, tiene alguna prueba de que yo estoy participando en un delito, demuéstrelo y vamos a la justicia y usted lo demuestra, pero no venga a tratar de ensuciar mi nombre", afirmó.

Subrayó que esta situación le genera "inmensa indignación" y considera que sus derechos han sido violados. McMaster acusa al presidente Petro de estar actuando de manera "consciente y sistemática" para generar un gran daño, afectando a alguien que, democráticamente, lo ha criticado. Siente que las acciones del presidente van "en contra del pueblo colombiano, en contra de la ciudadanía colombiana, incluso en contra de los trabajadores colombianos". Si bien ha criticado al gobierno, también ha elogiado aspectos que le han parecido buenos, aunque reconoce que no han sido muchos.