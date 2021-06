La senadora Ana María Castañeda presentó el texto del proyecto de ley que busca promover la adquisición, renovación, ampliación y no evasión del Seguro Obligatorio de Accidentes (SOAT); el documento no contempla multas para quienes no renueven su póliza.

“El Seguro Obligatorio del SOAT no tendrá IVA ni multa automática, los beneficios también serán para las motos”. Así lo especificó la Senadora Ana María Castañeda en sus declaraciones al presentar la ponencia que será debatida en Plenaria de Senado. Con esta información, la congresista Castañeda desmiente las especulaciones sobre perjuicios incluidos en el proyecto de ley. Además, enfatizó en sus beneficios.

“Si en el año inmediatamente anterior al vencimiento de la póliza, el conductor de carro o de moto registra un buen comportamiento vial, tendrá derecho a un descuento del 10% por ciento sobre el valor de la tarifa del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito; en caso de ser dos años consecutivos tendrá el 15%, y si se destaca durante 3 años consecutivos tendrá una reducción del 20%” especificó la congresista.

Asimismo, resaltó que el proyecto se concibe en su totalidad como una solución a la gran problemática de la evasión; en donde el 50% de los vehículos que circulan en nuestro país no se encuentran asegurados, lo cual desencadenará en unos años en mayores recursos para el sistema y menores precios para los usuarios.

“Le apuntamos a disminuir la siniestralidad a través de los incentivos económicos, lo que sin lugar a dudas impactará en los valores de la prima que hoy se cobran. Dejamos en claro que no existen automáticas, ni se le sancionará al usuario que no renueve su SOAT como lo han mal informado; no habrá IVA para el seguro y por el contrario los colombianos tendrán alivios para su bolsillo”, aclaró la senadora.

Por otra parte, el proyecto contempla la posibilidad de que las compañías aseguradoras ofrezcan una cobertura complementaria de responsabilidad civil a terceros por daños materiales en choques simples, la cual será voluntaria para los tomadores de SOAT.

Al tiempo, disminuye el porcentaje de comisiones para intermediarios, permitiendo más recursos para la atención de víctimas de siniestros; ordena que se actualicen las nomenclaturas de precios de procedimientos que se realizan a través del SOAT (regulación que se mantiene desde 1997) permitiendo la optimización de los recursos, y propone agilizar procedimientos de choques simples con el uso de herramientas tecnológicas.