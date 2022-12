Buscamos que en Código Civil se establezca que animales también sienten: Losada

El representante a la Cámara por Bogotá Juan Carlos Losada, quien lidera el proyecto de ley 087 contra el maltrato animal, que fue aprobado el pasado martes 24 de marzo en primer debate, explicó en entrevista con Mañanas BLU la finalidad de la iniciativa.



“La ciudadanía está pendiente de este proyecto, es un dolor que no haya penalización contra el maltrato animal y está la idea principal de este proyecto que es la declaratoria de sintiencia (la capacidad de ser afectado de manera positiva o negativa o de tener experiencias) de los animales en el Código Civil”, explicó el representante Losada.



Según el congresista, el proyecto propone que quien maltrate a un animal reciba una multa de hasta 40 millones de pesos.



“El descuartizamiento de un caballo en la vía pública, un policía que lanzaba a un perro por un puente que murió ahogado, son situaciones graves que tendrían una pena tan alta como esa”, agregó.



Sin embargo, aclaró que hay excepciones, pues no se puede oponer a que el ser humano se alimente del animal.



“Por supuesto que deben estar exceptuados de las normas penales quienes tienen que sacrificar a los animales para el consumo humano, no pretendemos cambiar el mundo”, finalizó.