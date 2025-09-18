Buscan tres personas desaparecidas en el Pacífico: iban en bote pequeño y hay un niño

La Armada adelanta una intensa operación de búsqueda y rescate en aguas del Pacífico nariñense, luego de la desaparición de tres personas, dos adultos y un menor de edad, que viajaban en una embarcación de fibra de vidrio. El bote zarpó el pasado 14 de septiembre desde la vereda Bazán, en el municipio de El Charco, con destino a la vereda La Ensenada, en Santa Bárbara de Iscuandé, Nariño, pero nunca llegó a su destino.

Según información reportada por la Red de Participación Cívica, la embarcación perdió contacto durante la ruta. Ante la alerta, la Armada activó de inmediato los protocolos de búsqueda y desplegó unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 42 y 43, así como una Unidad de Reacción Rápida (URR) del Grupo de Guardacostas del Pacífico, que actualmente desarrollan patrones de rastreo en la zona.

Paralelamente, se emitieron alertas a las motonaves civiles que transitan por el área para que apoyen en la localización de los desaparecidos. A pesar de los esfuerzos, hasta el momento no se ha logrado dar con la ubicación de los tripulantes ni de la embarcación.

La institución reiteró su compromiso con la protección de la vida humana en mares y ríos, y aprovechó para recordar a los navegantes la importancia de implementar medidas de seguridad básicas en cada desplazamiento: portar chalecos salvavidas, contar con equipos de comunicación y reportar cualquier emergencia a la línea 146.

La búsqueda se mantiene activa en coordinación con las comunidades de la región, mientras familiares y habitantes de la zona permanecen a la expectativa de noticias sobre las tres personas desaparecidas.