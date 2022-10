Búsqueda de la "nieta 120" continúa en Argentina tras falso hallazgo

"Se va a seguir trabajando como siempre en la búsqueda de la memoria, verdad y justicia", dijo el pasado sábado el portavoz y biógrafo de "Chicha" Mariani, Juan Martín Padilla, en conferencia de prensa. (Lea también: Argentina da la bienvenida a la nieta 117 de las Abuelas de la Plaza de Mayo ).



Padilla explicó que Mariani, quien no estuvo presente en la conferencia, "está muy triste y dolorida".



La noticia de la aparición de Clara Anahí, robada hace 39 años durante la dictadura argentina (1976-1983) tras el asesinato de su madre, había sido difundida el jueves, en víspera de Navidad, por la Fundación Anahí, dedicada a su búsqueda.



El anuncio, que conmovió a los argentinos (el presidente Mauricio Macri expresó incluso su alegría en la red social Twitter) se basó en un análisis genético privado aportado por la mujer de 39 años, que alegaba ser la nieta de "Chicha" Mariani y que supuestamente había dado 99,9% de compatibilidad "tras un riguroso mecanismo de determinación", según el parte de la Fundación Anahí.



Se divulgaron unas fotos de un encuentro entre ambas y la propia Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo, se mostró ilusionada y se dijo feliz.



Sin embargo, luego pidió cautela en un comunicado al aclarar la necesidad de una confirmación por parte del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), la única institución reconocida oficialmente para llevar a cabo esta tarea.



La alegría duró poco. En el mismo día de Navidad, en un giro inesperado, la Unidad Especializada en casos de Apropiación de Niños y Niñas informó que dos análisis genéticos oficiales descartaban que se tratara de Clara Anahí.



Un comunicado firmado por el fiscal general Pablo Parenti, a cargo de la Unidad Especializada, precisó que hay dos estudios que desmienten el hallazgo, uno de principios de 2015 y otro este mismo viernes, realizados por el BNDG.



"Ambos informes son concluyentes en cuanto a que no hay correspondencia entre el perfil genético de esta joven con el grupo familiar de Chicha Mariani ni con el resto de familias que aún buscan niños apropiados", indicó.



"Fue un error comunicacional bien intencionado de personas que quieren mucho a 'Chicha' Mariani", dijo Padilla en conferencia de prensa.



Agregó que la persona de la Fundación Anahí que había firmado el comunicado divulgando el anuncio "se dejó llevar por la emoción de una persona que se acercó con un informe que daba resultado positivo" en las pruebas genéticas.



A pesar del revés, Padilla fue enfático en afirmar que la búsqueda continúa.



"Desde esta casa se va a seguir trabajando como siempre en la búsqueda de la memoria, verdad y justicia", señaló.



El caso Clara Anahí es emblemático pues se conoció en todo el mundo a través de la difusión de unas cartas abiertas que "Chicha" Mariani escribió a su nieta.



El 24 de noviembre de 1976, Clara Anahí, una beba de apenas tres meses, fue secuestrada por un policía, luego de que su madre, Diana Teruggi, fuera asesinada junto a otros tres militantes de la agrupación guerrillera Montoneros (izquierda peronista), durante una violenta redada policial en su hogar de La Plata.



Daniel Mariani, el hijo de Chicha, quien no estaba en su casa ese día, fue abatido a balazos ocho meses después.



Una foto de Clara Anahí de bebé fue replicada durante décadas en cada cumpleaños de la niña, mientras las redes sociales se han hecho eco de la búsqueda de la ahora mujer de casi 40 años.



"A los 91 años mi aspiración es abrazarte y reconocerme en tu mirada, me gustaría que vinieras hacía mí para que esta larga búsqueda se concretara. Es el mayor anhelo que me mantiene en pie el que por fin nos encontremos", había escrito Mariani en marzo pasado.



A diferencia de Clara, la mayoría de los 119 nietos recuperados nacieron mientras sus madres, luego desaparecidas, estaban en cautiverio en uno de los más de 500 centros clandestinos instalados en el país durante el régimen dictatorial.



