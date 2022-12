Bustos demoraba decisiones contra aforados: magistrada Patricia Salazar

En declaración juramentada ante la Comisionado de Acusación de la Cámara de Representantes, la magistrada de la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Salazar, aseguró que el exmagistrado Leonidas Bustos demoraba su firma en los proyectos de única instancia elaborados por ella.



"Con relación este cuestionario, debo agregar que el doctor José Leónidas Bustos Martínez demoraba su firma en los proyectos de única instancia elaborados por la suscrita y que se circulaban para aprobación en la sala instrucción de asuntos adelantado contra aforados constitucionales, particularmente las direcciones y directores. Lo anterior podría ser corroborado en los libros de registro del despacho y los archivos con los que cuenta la Secretaría. De la sala de casación penal”, dice el documento en el que consta la declaración.



Esta declaración se da en medio de las investigaciones por el escándalo del cartel de la toga. Ante la Comisión de Acusación también declararon los demás magistrados de la Sala Penal de la Corte Suprema quienes dieron detalles de su relación con los exmagistrados Leónidas Bustos y Francisco Ricaurte.



Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia respondieron en declaración juramentada 18 preguntas. Todos coinciden en que no fueron presionados para modificar sus ponencias o fallos.

Por su parte, el Magistrado Luis Antonio Hernández, quien tiene a su cargo esta investigación, dijo haber almorzado con el exmagistrado Francisco Ricaurte un mes antes de la captura de Gustavo Moreno.

“En 2017 departimos un grupo unos cuantos minutos, comenzando mayo, en el cóctel que ofrecieron en el hotel Tequendama los magistrados designados para ser miembro de la sala de descongestión de la Sala de Casación Laboral de la Corte. Finalmente, por ahí unas dos o tres semanas después de eso, no recuerdo exactamente la fecha, almorcé con él en un restaurante cercano al Centro Comercial Andino aceptando una invitación suya. Aparte de esas oportunidades nunca más en esos años he hablado con él, ni personal ni telefónicamente”, explicó Hernández.

Por otro lado, el magistrado José Francisco Acuña, quien remplazo a Leónidas Bustos en la Corte, indicó que Bustos nunca le habló de ningún negocio.

“Mi ingreso la Corte Suprema de Justicia se produjo luego de la terminación del periodo constitucional del doctor Bustos Martínez, de manera específica para reemplazarlo. No se hizo reunión de empalme, no me recomendó negocio alguno ni me indicó la manera en que debía decir los procesos del despacho. De parte del doctor Bustos Martínez sólo recibí su cordial felicitación por mi nombramiento”, dijo Acuña.

En ese mismo sentido declaró el magistrado Eugenio Fernández: “En los procesos que se llevan a sala de otros despachos y en los asuntos donde fungía como ponente el doctor Leónidas Bustos Martínez, jamás, nunca, en ninguna actuación (…) pidió, sugirió, que lo acompañara en su intención de voto, en su proyecto decisión. Todos los proyectos, tanto los del doctor Bustos como los de los demás compañeros y los míos los estudié y manifesté mi voto con la lectura y el estudio de la información contenida en ellos (…) mis valores, mis conocimientos y convicciones fueron la única razón de mi voto, por ello en algunos casos apoyaba la propuesta y en otros aclaraba o salvaba voto. El doctor Bustos siempre respetó mi autonomía, mi decisión y el voto, nunca me propuso nada que estuviera en contra del derecho la justicia, ejercí a conciencia, con voluntad y total libertad mi función de juez”.

