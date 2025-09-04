Cabecillas del frente ‘Carlos Patiño’ se entregaron tras orden de ‘Iván Mordisco’ de asesinarlos

La entrega de dos de los principales cabecillas de la estructura criminal ‘Carlos Patiño’, que delinque en el departamento del Cauca, respondió a una orden directa de alias ‘Iván Mordisco’, máximo jefe de las disidencias de las Farc.

Según información de inteligencia, el líder criminal ordenó asesinar a alias ‘Kevin’ y a alias ‘Giovanni’, responsabilizándolos por la pérdida de un cargamento de varios kilos de cocaína.

El primero en presentarse ante las autoridades fue Anderson Andrey Vargas, alias ‘Kevin’, señalado como jefe principal del frente ‘Carlos Patiño’ y considerado un objetivo de alto valor para la Fuerza Pública.

Con más de 16 años de trayectoria en organizaciones armadas ilegales, sobre él pesaba una recompensa de hasta $1.641 millones. La entrega se registró en el corregimiento de El Estrecho, municipio de El Bordo (Cauca), y estuvo acompañada de la incautación de un fusil Tavor.

Tras la caída de ‘Kevin’, el mando de la estructura recayó en alias ‘Giovanni’, quien también optó por entregarse a las autoridades después de haber estado a punto de ser asesinado tras la orden de ‘Mordisco’.

La amenaza directa de ser ejecutado por orden del máximo cabecilla de las disidencias de las Farc habría sido el detonante de su decisión, lo que confirma las divisiones internas y la desconfianza creciente dentro de las disidencias.

La entrega de ambos jefes criminales marca un giro en el control del frente ‘Carlos Patiño’, debilitando una de las estructuras más violentas en el suroccidente del país.

Las autoridades sostienen que la orden de asesinato impartida por ‘Iván Mordisco’ evidencia fracturas internas en las disidencias, donde la pérdida de cargamentos de droga se paga con la vida y los cabecillas optan por entregarse antes de ser ejecutados por sus propios compañeros.