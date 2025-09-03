Publicidad

Cayó peligroso entrenador de menores en uso de drones y operador de narcotráfico de ‘Carlos Patiño’

Tras más de dos horas de combates en El Tambo, Cauca, el Ejército logró la captura de este cabecilla señalado de emplear niños en la adecuación de drones con explosivos y coordinar rutas de cocaína hacia Estados Unidos.

Foto: suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 03, 2025 09:42 a. m.

En una operación militar en la vereda Llano Grande, municipio de El Tambo, Cauca, tropas del Ejército, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía, capturaron a alias ‘Stiven’, cabecilla de escuadra de la estructura ‘Carlos Patiño’ de las disidencias de las Farc.

Alias ‘Stiven’, de 27 años, es señalado de reclutar menores para emplearlos en la adecuación de drones con explosivos, utilizados en atentados contra la población civil y la Fuerza Pública. Según labores de inteligencia, delinquía bajo las órdenes de alias ‘Iván Mordisco’, máximo cabecilla de la disidencia, y se encargaba de coordinar enclaves productivos de cocaína en las veredas El Filo y Llano Grande, además de controlar rutas de narcotráfico hacia el Pacífico, Centroamérica y Estados Unidos.

También, este peligroso criminal lideraba actividades de minería ilegal, extorsión y secuestro, consolidándose como un actor de alto valor criminal dentro de la organización.

Foto: suministrada

Durante la operación también fue capturado otro integrante de la estructura, quien decidió someterse a la justicia, mientras que un tercero, alias ‘León’, fue sacado ilegalmente por pobladores en medio de una asonada que intentó frenar el procedimiento militar.

En el lugar se incautaron tres fusiles M4, una pistola, más de 2.000 cartuchos de distintos calibres, 49 proveedores, explosivos, uniformes de campaña, chalecos y otros elementos logísticos, con los que se pretendían ejecutar nuevos atentados en el suroccidente del país.

