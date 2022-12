Cabildos abiertos serían una opción para implementar acuerdos: Andrés Santamaría

Andrés Santamaría, director del Consejo Nacional de paz, aseguró, en entrevista con BLU Radio, los cabildos abiertos serían una opción para implementar los acuerdos de paz con las Farc.



“Los cabildos son convocados por los consejos municipales. Son expresiones populares de legitimidad. Esa fue una de las opciones de las que se dialogó”, dijo al referirse a la reunión que sostuvo este jueves con el presidente Juan Manuel Santos.



De otro lado, expresó que “no existe una fórmula jurídica exacta hasta el momento”.



“Lo que él expresó es el anhelo de implementar los acuerdos y reiteró que los acuerdos estuvieran implementados antes de diciembre”, dijo.



Finalmente expresó que el presidente, tal como lo reveló en la alocución presidencial este jueves, está analizando las propuestas los del NO y de estas dijo que unas son viables, otras más complejas, pero no imposibles y otras definitivamente no se podrán implementar.