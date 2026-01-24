En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Emergencia económica
Padre Camilo Torres
Aranceles de Ecuador
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Cae alias ‘Guacho’, presunto responsable del asesinato de un líder social en Tame, Arauca

Cae alias ‘Guacho’, presunto responsable del asesinato de un líder social en Tame, Arauca

El capturado, integrante de las disidencias de las Farc, es señalado de sacar a la fuerza al líder comunal José Ricardo Calderón, de su vivienda, quien posteriormente fue trasladado y asesinado.

Publicidad

Publicidad

Publicidad