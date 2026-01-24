Cae alias ‘Guacho’, presunto responsable del asesinato de un líder social en Tame, Arauca

En Arauca, las autoridades lograron la captura de Brayan Esmit López, alias 'Guacho', integrante de las disidencias de las Farc, señalado de participar en el brutal asesinato de un líder comunal.

Los hechos se registraron el 19 de mayo de 2024 en la zona rural del municipio de Tame. Según las investigaciones, alias 'Guacho' y varios hombres armados llegaron hasta la vivienda de José Ricardo Calderón, líder comunitario y tesorero de la Junta de Acción Comunal de la vereda Las Nubes. Los delincuentes se movilizaban en dos camionetas, una gris y otra negra, y sin permiso sacaron a la fuerza al líder comunal de su hogar. Durante el traslado, le propinaron múltiples disparos que acabaron con su vida.

El cuerpo del líder fue hallado aproximadamente una hora después por su esposa y otros familiares, en una carretera cercana, dejando conmocionada a toda la comunidad. Según las autoridades, el tesorero podría haber sido atacado por haber suministrado información sobre la presencia de este grupo armado ilegal en la región, una acción que habría desatado la represalia.

Tras su captura, alias Guacho fue presentado ante un juez por un fiscal de la Unidad Especial de Investigación. Se le imputaron cargos por homicidio, concierto para delinquir y porte ilegal de armas de fuego, entre otros delitos agravados. Aunque no aceptó los cargos, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras avanza el proceso judicial.



Este caso evidencia la amenaza que siguen representando las disidencias de las Farc en Arauca, un departamento que ha sido escenario de múltiples actos violentos en los últimos años. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para denunciar cualquier actividad sospechosa y reiteran su compromiso de proteger a los líderes comunitarios, garantizar la seguridad en las zonas rurales y desmantelar las estructuras criminales que afectan la convivencia y los derechos de los habitantes.