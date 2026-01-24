Si compró un Tesla, esto es lo que debe saber para asegurarlo en Colombia

La llegada oficial de Tesla a Colombia ha dado de qué hablar y, desde que la marca de automóviles de Elon Musk confirmó su presencia en el país en enero de 2026, se volvió tendencia rápidamente debido a sus precios, lo que generó un fuerte sacudón en el mercado automotor.

Ante este escenario, para quienes ya adquirieron su Tesla y esperan la llegada del vehículo para dar el salto a la movilidad eléctrica, surgen dudas sobre su funcionamiento en el país y qué se debe tener en cuenta para poder asegurarlo.

El sector asegurador se viene preparando desde hace meses para este momento. Las compañías ajustaron sistemas, tarifas y coberturas para recibir a la marca estadounidense en condiciones similares a las de los vehículos de alta gama, lo que desmonta mitos sobre costos y supuesta complejidad al asegurar un carro eléctrico.



Asegurar un Tesla en Colombia: qué tener en cuenta en 2026

Uno de los puntos clave es que los modelos de Tesla ya están plenamente incorporados en el mercado asegurador. Desde Seguro Canguro, por ejemplo, explicaron que “las compañías ya integraron la marca en sus sistemas comerciales y están listas para ofrecer cobertura desde el inicio de las entregas en enero de 2026”.

Esto significa que desde el primer día los propietarios pueden cotizar y contratar pólizas sin trámites adicionales ni procesos especiales. Además, Fasecolda ya incluyó a Tesla en su guía oficial de valores, referencia utilizada por las aseguradoras en casos de indemnización.



Tesla llega con toda su tecnología al país Foto: AFP

¿Cuánto cuesta asegurar un Tesla?

Aunque existe la percepción de que asegurar un vehículo eléctrico es más costoso, la experiencia del sector muestra lo contrario. Las tarifas para Tesla resultan competitivas frente a otros carros de gama similar, incluso en pólizas todo riesgo.

De acuerdo con el CEO de Seguro Canguro, Martín Alvemo, “asegurar un Tesla no requiere cambios radicales en el modelo de protección. Las pólizas todo riesgo actuales funcionan sin problema para vehículos eléctricos”. Esto incluye coberturas por accidentes, hurto, incendio y daños materiales. La batería, uno de los componentes más costosos del vehículo, también queda cubierta cuando el siniestro está dentro de los amparos del seguro.



Coberturas especiales y qué ocurre en caso de pérdida total

Algunas aseguradoras han ido más allá. Compañías como Sura y Seguros Bolívar desarrollaron coberturas específicas para vehículos eléctricos, que incluyen protección por daño o pérdida del cable de carga y asistencia en grúa hasta el punto de carga más cercano cuando la batería se descarga por completo.

En caso de pérdida total, el proceso sigue reglas claras. Durante el primer año, el seguro cubre el valor factura del vehículo nuevo. Para carros usados, se paga el menor valor entre el monto asegurado y el valor vigente en la guía de Fasecolda al momento del siniestro, lo que brinda transparencia y previsibilidad al propietario.

Con un mercado eléctrico en expansión y aseguradoras cada vez más familiarizadas con esta tecnología, asegurar un Tesla en Colombia será, desde 2026, un trámite tan habitual como hacerlo con cualquier otro vehículo premium.