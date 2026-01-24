¿Habla más de usted lo que hace o lo que dice? En Blu Jeans, programa 24 de enero de 2026

El programa del sábado, 24 de enero de 2026, En Blu Jeans arrancó con la Batalla Musical entre Juanca Solarte y Andrés López, y contó con las siguientes secciones:
- En Orgullo País, se habló del emprendimiento que crea espacios pensados para talleres creativos a partir de un café.
- En Un columnista nos contó, se habló acerca de la dependencia de tener o no una pareja después de la mediana edad, e invita a no complicarse más de lo que debería.
- En el Tema Central, se habló con la creadora de La Etiquette María Paula Camacho sobre la elegancia, la etiqueta y lo que actualmente está "mal visto".
- En 'La maquina de la verdad', se comentó sobre los mitos del arroz.
- En Historias de Viajes, se habló del la evolución de La Serrezuela en Cartagena.
Escuche el programa completo aquí: