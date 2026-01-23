Cae banda delincuencial Los Siete Colores en Huila; era integrada por miembros de una familia

A través de una orden judicial, investigadores de la Sijin, con el apoyo del grupo Goes de la Policía, lograron materializar la captura de siete personas que hacían parte de la estructura delincuencial Los Siete Colores, dedicados a la venta y distribución de bazuco y marihuana en el municipio de Pitalito, sur del Huila.

De acuerdo con las autoridades, seis de los siete capturados son integrantes de una misma familia y la banda era liderada por una mujer conocida como alias 'Paola'. Esta organización criminal distribuía más de 500 dosis diarias bajo la modalidad puerta a puerta en sectores populares de Pitalito y municipios aledaños.

“Tras varios meses de seguimiento se pudo establecer que esta estructura criminal estaba conformada por al menos seis personas y presuntamente liderada por una mujer conocida con el alias de ‘Paola’. Esta organización distribuía más de 500 dosis diarias bajo la modalidad de venta puerta a puerta y en espacios públicos como parques, polideportivos y vías principales de los barrios Popular, Los Pinos, el sector de la Galería y zonas aledañas de Pitalito” dijo el teniente coronel Oscar Cárdenas Peña, comandante encargado de Policía en el Huila.

Según las investigaciones, los capturados registran más de 35 anotaciones judiciales en el sistema SPOA de la Fiscalía por los delitos de homicidio, hurto agravado, lesiones personales y narcotráfico. En el operativo los uniformados hallaron dosis de base de coca y dinero en efectivo.



Para materializar la captura de los integrantes de esta organización se adelantaron cinco diligencias de allanamiento. Los siete integrantes de la banda Los Siete Colores quedaron a disposición de la Fiscalía por el delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.