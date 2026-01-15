En vivo
Desarticulada en Medellín banda que usaba menores de edad para comercializar drogas

Uno de los integrantes de este grupo criminal operaba, incluso, estando preso, por lo cual autoridades, en este caso puntual, solo procedieron con la notificación e imputación de cargos.

Desmantelan banda que usaba menores en Medellín.
Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.
Por: Jhonatan Ocampo
|
Actualizado: 15 de ene, 2026

