Desarticulada en Medellín banda que usaba menores de edad para comercializar drogas

Un nuevo golpe al microtráfico de estupefacientes se dio en la ciudad de Medellín, al desmantelar un grupo de delincuencia que operaba principalmente en el noroccidente de la ciudad. Las acciones fueron ejecutadas por la Policía Nacional en articulación con la Fiscalía General de la Nación.

La captura de estos hombres se dio mediante una orden judicial en medio de un operativo llevado a cabo en el barrio Doce de Octubre, de la Comuna 6 de Medellín, donde uniformados de la Policía realizaron 10 allanamientos y lograron la identificación e individualización a los nueve hombres.

Uno de los integrantes de este grupo criminal operaba, incluso, estando privado de la libertad en centro carcelario, por lo cual autoridades, en este caso puntual, solo procedieron con la notificación e imputación de los cargos, así lo explicó el brigadier general William Castaño Ramos, comandante Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

"Durante los allanamientos fueron incautados más de quinientas dosis de estupefacientes, específicamente marihuana, base de coca, dos motocicletas, dinero en efectivo, producto de esta actividad ilegal", indicó el uniformado.



Es importante destacar que, de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades, este grupo delincuencial presuntamente se dedicaba al microtráfico de estupefacientes en entornos educativos, principalmente, en los alrededores del SENA Pedregal y en sectores residenciales a través de menores que ejercían como expendedores de drogas.

Con estas capturas, las autoridades dieron un golpe certero a la economía de este grupo ilegal, impidiéndoles recibir un aproximado de 240 millones de pesos por el tráfico de estas sustancias en las calles de la capital antioqueña.

Finalmente, los capturados fueron dejados a disposición de las autoridades y ahora tendrán que enfrentar la condena, dictada por un juez, por los delitos de tráfico de estupefacientes, uso de menores para la comisión de delitos y concierto para delinquir.