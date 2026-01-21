En vivo
Descubren centro de acopio de marihuana en Huila: pertenecería a disidencias de las Farc

Según las autoridades, el depósito de alucinógeno haría parte de las finanzas ilegales del bloque ‘Isaías Pardo’ de esa organización residual.

