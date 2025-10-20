Cae oficial y patrullero de la Policía durante operación de rescate de secuestrado en el Catatumbo

El secuestro del comerciante Álvaro Antonio Páez Ortiz, ocurrido el pasado 12 de octubre, quien es propietario de panaderías en los municipios de Ábrego y Ocaña, deja en vilo el nombre de la institución policial de Norte de Santander.

El secuestro del comerciante ocurrió cuando se movilizaba en un vehículo particular entre los municipios de Ocaña y Ábrego. En un punto conocido como Oropoma, hombres armados lo obligaron a descender y se lo llevaron con rumbo desconocido.

De este caso se conoció que los secuestradores exigían a su familia 100 millones de pesos por su liberación. Todo lo hacían a través de llamadas telefónicas y mensajes intimidantes.

Las llamadas extorsivas permitieron rastrear al comerciante hasta una finca en zona rural de Ábrego, donde el Gaula y el Ejército realizaron una operación de rescate.



En el lugar fueron capturadas seis personas, entre ellas el patrullero de la Policía Nacional Yordan Rangel Mora. Durante la investigación también fue detenido el capitán Isaac de Jesús Carmona Meléndez, quien había sido comandante de la Policía en Ábrego.

Según se pudo establecer, el oficial, que había pedido un permiso por calamidad familiar, fue sorprendido en una vivienda del municipio con una granada en su poder.

Las autoridades aseguran que el capitán habría planeado el secuestro junto a presuntos integrantes de grupos armados. Los dos policías y los otros implicados fueron puestos a disposición de la justicia, mientras el comerciante ya se encuentra sano y salvo con su familia.