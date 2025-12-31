En vivo
Blu Radio  / Nación  / Caída de la plataforma Siglo XXI de la Dian genera colapso en El Dorado, según gremios

Caída de la plataforma Siglo XXI de la Dian genera colapso en El Dorado, según gremios

Fitac pidió a la Dian activar medidas urgentes ante la indisponibilidad total de la plataforma Siglo XXI desde el 29 de diciembre, mientras el memorando interno de la entidad fija lineamientos de contingencia para mitigar los impactos en las operaciones.

