Caída de la plataforma Siglo XXI de la Dian genera colapso en El Dorado, según gremios

La indisponibilidad de la plataforma Siglo XXI de la Dian mantiene frenadas las operaciones de comercio exterior en distintos puntos del país desde el pasado 27 de diciembre, luego de un mantenimiento programado ese día a las 12:00 del mediodía. De acuerdo con el gremio aduanero, esta situación ya genera represamientos críticos, especialmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (FITAC) elevó un llamado urgente al director general de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano, al advertir que “la plataforma no ha recuperado su funcionalidad en su totalidad” y que desde el 29 de diciembre “ha dejado de funcionar completamente”, según reportes de sus afiliados.

De acuerdo con el gremio, la caída del sistema ha frenado las operaciones de comercio exterior y tiene al aeropuerto El Dorado “al borde del colapso ante la imposibilidad de continuar con las actividades”, afectando tanto a usuarios como a funcionarios de la Dian, quienes “no tienen posibilidad de acceder a la plataforma”.

Frente a este tipo de contingencias, la propia Dian estableció lineamientos en el Memorando 269 del 30 de diciembre de 2025, en el que reconoce la posibilidad de fallas en los sistemas informáticos y ordena la activación de planes alternos. En el documento, la entidad señala que, ante indisponibilidades tecnológicas, se deben “aplicar los procedimientos de contingencia definidos para garantizar la continuidad del servicio” y permitir el desarrollo de las operaciones mientras se restablecen las plataformas.



El memorando también indica que estas contingencias deben ser consideradas por las áreas misionales-operativas y que “no podrán generarse afectaciones injustificadas a los usuarios por causas atribuibles a fallas en los sistemas de información”, dejando abierta la posibilidad de flexibilizar actuaciones administrativas mientras persista la emergencia tecnológica.

En ese mismo sentido, FITAC solicitó a la Dian que se active de manera inmediata el apoyo del área de Tecnología para habilitar la plataforma Siglo XXI y que esta situación sea reconocida como un evento de fuerza mayor, especialmente frente a eventuales procesos sancionatorios que puedan derivarse de retrasos o incumplimientos causados por la caída del sistema.

El gremio advirtió que, de no resolverse la contingencia en el corto plazo, las afectaciones al comercio exterior podrían escalar, en un periodo de alta congestión logística por el cierre de año.