Caleña denuncia que el recibo de los servicios le llegó por 8 millones de pesos

Sorprendida se encuentra una mujer luego que recibiera la factura de servicios públicos de Emcali por ocho millones de pesos.

La historia se desarrolla en el barrio Marroquín, en una vivienda estrato dos, donde la señora tiene

dos locales comerciales que no pudo abrir por culpa de la contingencia del coronavirus.

Vea aquí: Capturan a cabecilla del ELN quien habría mandado a matar a 5 escoltas de su esposo

Publicidad

Precisa que, a pesar de los negocios estar cerrados, el cobro fue inclemente por parte de las empresas públicas caleñas.

“Es un predio donde hay dos locales que estuvieron cerrados todo el mes que duró la cuarentena. Normalmente pagamos entre 600.000 y 700.000 pesos, pero ahora llegó por ocho millones”, dijo Martha Palacios, la mujer afectada.

Publicidad

“Se asumía que por la pandemia Emcali iba a cobrar el cargo básico, pero como los contadores no se movieron decidieron promediar, pero, ¿por qué promediar si el contador está quieto?”, añadió la mujer.

Publicidad



La señora asegura que ya se comunicó con Emcali, pero que la respuesta de la justificación del cobro fue más sorprendente aún.

“Me indicaron que el cobro, supuestamente, era por consumos que dejaron de cobrar en el 2019 y el 2020. Ellos lo que quieren es arreglar caja con el ciudadano”, puntualizó.

Entérese de: Gobernadora del Valle suspende pagos pendientes de contratos investigados

“En ningún momento me dijeron que el contador estaba adulterado o que me iban a investigar, ahora, los ciudadanos no debemos pagar por los errores que comenten las empresas o los funcionarios”, sostuvo Palacios.

Publicidad

Hasta el momento Emcali no se ha pronunciado, no obstante doña Martha dice que pondrá la queja ante la Superintendencia de Servicios.

Escuche el informe completo aquí: