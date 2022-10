Cámara aprobó artículo que blinda Acuerdo Final por tres periodos presidenciales

Con 109 votos a favor y cuatro en contra la Cámara de Representantes aprobó el Artículo Transitorio que blinda por tres periodos presidenciales el Acuerdo Final alcanzado con la guerrilla de las Farc. En Senado ya había sido aprobado este artículo que será incorporado a la Constitución Política y establece que en próximos gobiernos no podrá ser modificado lo pactado.



El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, explicó que esta aprobación es definitiva y el artículo no deberá ir a conciliación.



“Nos permite avanzar en la implementación de estos acuerdos de paz y consolidar el desarme de las Farc que se va a dar antes del 31 de mayo de este año”, precisó el jefe de la cartera política.



Ante las críticas que persisten por parte de sectores como el Centro Democrático, Cristo indicó que por solicitud de ellos “se eliminó el Bloque de Constitucionalidad y se eliminó cualquier alusión a incorporar al bloque el texto del Acuerdo de Paz. Queda ahora un compromiso de buena fe del Estado colombiano de cumplir los acuerdos, unos parámetros de interpretación a la Corte de los mismos acuerdos en la legislación. No tiene nada que ver con el bloque de constitucionalidad, pero ellos se quedaron con el acuerdo viejo y parece que no se han leído el nuevo”.



Por su parte, el alto comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, celebró la aprobación tanto de esta iniciativa como del Estatuto de Oposición.



Indicó que este artículo, por los canales institucionales (Congreso con revisión de Corte Constitucional), sí introducía el Acuerdo a la Constitución y dijeron, “no, no nos gusta eso”, y qué hicimos, derogar ese artículo y crear éste que simplemente dice que los contenidos del Acuerdo que correspondan a obligaciones del DIH o en Derechos Humanos deben servir como parámetro para interpretar las normar que los desarrollan. Es dice, simplemente es un criterio indicativo, orientador, y los acuerdos no están en la Constitución”.



“Ganó el proceso de Paz, las Farc tienen garantías y los amigos del ‘no’ también ganaron, porque cumplimos con lo que ellos pidieron”, dijo Jaramillo.



Finalmente, el funcionario indicó que “los próximos tres gobiernos tienen que cumplir con los acuerdos, no introduciéndolos en la Constitución, sino garantizando que los desarrollos que se hagan correspondan a los acuerdos, se guíen por esos contenidos que tengan los acuerdos, que correspondan al DIH o a obligaciones en Derechos Humanos, que es lo que de todas maneras hay que hacer según nuestra Constitución y la Corte Constitucional”.