Cámara aprobó la conciliación de la ley estatutaria de la Justicia Especial de Paz

Este miércoles sobre el mediodía fue aprobada la conciliación de los textos de Senado y Cámara de la Jurisdicción Especial para la Paz por 96 votos a favor y 20 en contra.



Sin embargo, hubo polémica frente al artículo 106, sobre el régimen de inhabilidades y recusaciones de magistrados, donde se revivió una propuesta de Cambio Radical en el sentido de establecer otras inhabilidades a los magistrados del Tribunal de Paz donde se impide su posesión en caso de haber demandado al Estado o haber representado a un futuro procesado por ese tribunal.



El representante Germán Navas Talero dijo que confía en que ese artículo no pase la revisión de la Corte Constitucional.



"Ese es el artículo que muy seguramente se cae en la Corte, porque es una discriminación a posteriori. Es un requisito que surge a posteriori de haber adquirido el derecho de ser magistrado. Y yo no veo la razón por la cual una persona que haya trabajado en derechos humanos no pudiera ser magistrado, me parece ridículo", indicó Navas.



Frente a la votación de las circunscripciones especiales de paz, la representante Angélica Lozano considera que están hundidas.



"La responsabilidad de que se hundan las circunscripciones es de Roy Barreras, por meter micos politiqueros que lo favorecían a él están en el filo y a punto de hundirse 16 curules que son para las víctimas y eso sí es un incumplimiento de frente al acuerdo de paz", manifestó.



El Senado deberá votar el miércoles el informe de conciliación y de ahí el texto pasará a control por parte de la Corte Constitucional.