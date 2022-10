Cámara le apuntará a negar informe de objeciones a Ley Estatutaria de la JEP

Blu Radio conoció el borrador que esta comisión accidental estaba elaborando sobre la objeción parcial que hizo el presidente Iván Duque a 6 artículos de la ley estatutaria de la JEP que, en conclusión, establecía que el Congreso no tiene competencia para tramitar las objeciones e incurriría en un desacato a la Corte Constitucional.

“Todo lo anterior, trae como consecuencia ineludible la incompetencia del Congreso para decidir de fondo sobre unas objeciones que no reúnen los requisitos constitucionales, so pena, como ya se advirtió, de que los congresistas puedan incurrir en extralimitación de funciones que les acarreará consecuencias disciplinarias y penales. El señor presidente no puede extralimitarse en el ejercicio de su potestad de objetar proyectos de ley y tampoco puede llevar al Congreso de la República a incurrir en los mismos excesos en el ejercicio de sus facultades”.

Adicionalmente se sostiene en el borrador que el presidente Iván Duque tocó temas constitucionales, argumentando la inconveniencia.

“De lo expuesto tenemos que las objeciones presidenciales no se refieren a asuntos de inconveniencia, sino que buscan revivir disposiciones inexequibles; debatir interpretaciones hechas por la Corte Constitucional; y desconocer el carácter definitivo del reconocimiento de la exequibilidad de varias de las normas objetadas. Por tanto, el señor presidente no solo desconoce la prohibición de objetar por inconstitucionalidad proyectos de ley estatutaria, sino que vulnera el principio de cosa juzgada constitucional y de paso la supremacía de la Constitución”.

Insisten en que el actual Gobierno “ha asumido una posición que pretende desconocer los compromisos del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”.

Sin embargo, la balanza se inclinó hacia una posición distinta con la reciente posición de Cambio Radical de negar el informe de objeciones, ya que se completan los votos necesarios para decir no a las modificaciones que el presidente Iván Duque y el Centro Democrático quieren hacer a la norma.

Las cargas están de la siguiente manera: sumando 35 congresistas del Partido Liberal, 10 de la Alianza Verde, 3 decentes, 2 del Polo, 2 de Maís, 1 afro, 25 del Partido de la U y ahora los 30 votos de Cambio Radical, se alcanzarían 108 votos para negar el informe. Teniendo en cuenta que los 5 congresistas de la Farc se declararán impedidos, la cifra de congresistas baja a 167 y se necesitarían 84 votos para negar el informe.

Hay que resaltar que el próximo lunes se llevará a cabo una audiencia pública sobre el informe en el Congreso, con el cual se nutriría el documento que presentará esta comisión a la plenaria de la Cámara de Representantes.