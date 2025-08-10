Campeonato para elegir a mejores catadores infantiles y juveniles en Colombia

Con la presencia del gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, y autoridades del Tolima, tercer productor de café en Colombia, se inauguró este fin de semana en el municipio de Líbano una nueva edición de la Feria Internacional del Café, considerada una de las vitrinas más importantes para los cafés especiales a nivel nacional e internacional.

En esta versión, uno de los capítulos más esperados es el dedicado a la integración generacional de la caficultura, con espacios diseñados para que niños, niñas y jóvenes participen de manera activa. Entre las actividades, se destacan concursos de catación que buscan fomentar el amor por el café desde temprana edad.



Estas son las categorías

Durante el evento se desarrollará el Tercer Campeonato Nacional de Catadores, en sus dos categorías: la versión infantil, conocida como Semillas (8 a 12 años), y la juvenil, denominada Chapolas (13 a 17 años). En cada una competirán 36 participantes, de los cuales ocho avanzarán a la semifinal y, posteriormente, se elegirán tres finalistas.

El objetivo de la Federación es promover la catación como un oficio que no solo involucra a hijos de familias caficultoras, sino que está abierto a todos los niños y jóvenes colombianos interesados en aprender y destacarse en este arte.