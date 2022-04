Campesinos del Tolima botan la cosecha a la basura: el invierno está acabando con los cultivos

Campesinos del Tolima han tenido que botar a la basura las cosechas debido a que el invierno en esa ciudad está acabando con los cultivos, tras impactar, además, las vías terciarias, lo que impide la venta de los productos.

Los más de 60 pequeños productores agrícolas de esta localidad del norte tolimense, no han tenido la posibilidad de vender sus productos, por el colapso de las vías terciarias, y el crudo invierno que azota la región, lo que ha ocasionado una grave crisis en sus economías, de pérdidas que superarían los 100 millones de pesos por cultivo.

Según los comerciantes de granadilla de Anzoátegui, esto se debe a que no les están comprando los productos y tampoco pueden regalarlos.

"Las vías están totalmente tapadas, llevamos con la granadilla de mas de 8 días cogida y ya se dañaron un poco de cajas. La pérdida asciende a entre 50 y 100 millones de pesos”, indicó Carlos Hernández, cultivador de las veredas La Flor y Papayal.

Como quedó evidenciado en un video, los comerciantes han llegado al extremo, que lo producido no solamente lo han tenido que botar, sin recibir ayudas por parte del gobierno local, sino que por razones de bioseguridad no lo pueden regalar a quienes lo han pedido porque ya no es apto para el consumo humano.

BLU Radio quiso comunicarse con Carlos Hugo Salinas Ruiz, mandatario de Anzoátegui, pero no fue posible, toda vez que los cultivadores de la región necesitan una pronta respuesta de la administración municipal, debido a la crisis económica que viven y la posible crisis sanitaria.

Si bien en las plazas de mercado de Ibagué aseguran que no hay ningún tipo de desabastecimiento, sí han notado una disminución en la demanda de varios productos provenientes del norte de la región, lo que ha llevado a muchos comerciantes a surtirse en menor cantidad de vegetales, frutas y demás, afectando directamente la cadena de producción y distribución, previa al inicio de la Semana Santa, donde la afluencia de turistas aumenta en el departamento.

