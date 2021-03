Campesinos en Puerto Rico, Nariño, advirtieron desde 2020 riesgo sobre incursión armada

Justo cuando el Gobierno Nacional intenta reactivar la aspersión aérea con glifosato para acabar con los cultivos de hoja de coca en el Pacífico nariñense, los habitantes de las veredas Paloseco, San juan, La Honda, Brisas del Mataje, El Vallenato, El Playón, entre otras riveras del rio Mira en Tumaco , dicen que están atrapados en sus viviendas por temor a una confrontación armada entre grupos ilegales.

Lo anterior, luego de la masacre de cinco personas a manos de integrantes de un grupo armado ilegal que aún no se ha logrado identificar, pues unos dicen que fue el frente de guerra Iván Ríos y otros manifiestan que se trataría de Los Contadores, todos disidentes de las Farc.

Los campesinos advierten que en esta región de Nariño hay una guerra abierta entre grupos irregulares que se disputan, a sangre y fuego, el control de más de 33 veredas del Alto Mira y Frontera, zona rural de Tumaco, costa pacífica nariñense. Allí, según las autoridades, está concentrado el 60% de los cultivos de hoja de coca que hay en el sur occidente del país.

Los campesinos dicen que en esta región hay más preguntas que respuestas, porque no se explican cómo tres pelotones del Ejército, que están realizando operaciones de erradicación forzosa en las veredas El Dorado y La Balsa, lugar en donde han arrancado centenares de hectáreas de hoja de coca, no se hayan dado cuenta de los hombres armados que deambulan de un lado a otro atemorizando a las comunidades de esa zona rural de Tumaco.

“Los atropellos son a diario y nadie dice nada", indicó uno de los campesinos, quien dijo que deciden hacer pública esta denuncia para evitar que suceda una nueva masacre tal y como ocurrió en la mañana del domingo 21 en la vereda Puerto Rico, donde un grupo de 17 hombres, fuertemente armados, irrumpieron en la población y, tras señalar uno a uno los supuestos guerrilleros, los amarraron y los pasearon durante ocho horas por las únicas calles empolvadas de esta vereda localizada a escasos 10 metros de la frontera con el Ecuador.

“Aquí no aguantamos más atropellos, ni tampoco el abandono estatal, por eso no nos vamos a quedar más callados”, dijo un campesino de la zona, quien junto a su padre tuvieron que huir porque no soportaron la presión de los grupos armados ilegales.

Los campesinos pidieron la mediación de organismos internacionales como la ONU para evitar lo que ellos consideran, desde ya, una masacre anunciada en su territorio.

Similar situación atraviesan los pobladores de Montañitas, Pan de Azúcar, Piedra Sellada, Sangolqui, dos comunas, Mongui, y Las Minas, donde el temor tiene confinados a sus comunidades porque dicen que los enfrentamientos son casi que una constante y por eso hay miedo de quedar en medio del fuego cruzado.

Aquí impera la ley del silencio, pues solo los presidentes de juntas de acción comunal se atreven hablar, pero lo hacen de manera tímida, casi que escondiendo y midiendo sus repuesta. Por miedo poco hablan de los grupos armados ilegales, dicen que “es mejor no preguntar mucho y así se vive más” en esta región atestada de cultivos de hoja de coca, único medio que les ha permitido ganar el sustento diario para ellos y sus familias.

Al caer la noche, cada quien busca su casa y salen presurosos, porque hay restricciones para muchos, en especial, para pasar de una a otra vereda donde desde hace varias semanas los grupos armados ilegales impusieron sus reglas del monte.

"No somos bandidos, somos colombianos y necesitamos que nos ayuden, aquí la educación es muy mala y nadie hace caso", puntualizaron los campesinos de la vereda Puerto Rico, zona rural de Tumaco.

