Cancillería gastó casi $2.000 millones en computadores, cámaras web y auriculares para funcionarios

Son las órdenes de compra 95947 y 97044, expedidas el 13 de septiembre y el 4 de octubre de este año, respectivamente, las cuales suman más de $1.900 millones de pesos y que se destinaron para la compra de cerca de 400 computadores para los funcionarios de la Cancillería . Aunque el precio unitario de cada equipo es similar al que se encuentra en el mercado, la pregunta es por qué se tienen que renovar todos esos equipos en la entidad.

Y es que en una de las órdenes de compra se habla de 337 equipos All in one, con un precio por unidad de 3.2 millones de pesos, que suma 1.107 millones de pesos, más algunos componentes, como el sistema operativo y otras certificaciones.

En la otra orden de compra, la más reciente, que se efectuó el pasado 4 de octubre de 2022, se adquieren otros 79 computadores portátiles de 16gb de memoria RAM y otras especificaciones, cada uno por 3.230.000 pesos, que suman $255 millones de pesos. Además, otras herramientas como teclado y mouse inalámbrico para cada uno, un monitor adicional, su respectivo maletín, guaya de seguridad y base refrigerante.

En la misma orden aparece la compra de 400 cámaras web y 500 auriculares. Esta segunda orden suma 494 millones de pesos y fue solicitada por la funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores Karem Lorena Barrera.