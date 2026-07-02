Cancillería hace nuevo nombramiento en consulado de Ecuador a 36 días del cambio de Gobierno

A 36 días de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, el Gobierno de Gustavo Petro expidió un nuevo decreto de nombramiento en la Carrera Diplomática y Consular, pese a los llamados del equipo de empalme de Abelardo de la Espriella para frenar este tipo de decisiones durante la transición.

Se trata del Decreto 0645 del 26 de junio de 2026, mediante el cual se designó, en provisionalidad, a Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar, actual secretaria general de la Cancillería, como primera secretaria de Relaciones Exteriores, adscrita al Consulado de Colombia en Nueva Loja, Ecuador.

El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro y la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, señala que la funcionaria fue designada en un cargo de carrera diplomática, en provisionalidad, luego de que la Dirección de Talento Humano certificara que no existían funcionarios de carrera disponibles para ocupar la vacante. La designación corresponde al cargo de primera secretaria de Relaciones Exteriores, código 2112, grado 19, dentro de la planta global del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El nombramiento se conoce en momentos en que el Gobierno entrante ha expresado reparos por las designaciones de última hora en la Cancillería y por decisiones administrativas adoptadas durante las últimas semanas del mandato de Petro. El vicepresidente electo y coordinador del proceso de empalme, José Manuel Restrepo, envió una carta a la canciller en la que solicitó suspender los nombramientos en provisionalidad mientras avanza la transición, al considerar que "el Gobierno saliente pretende dejar amarrado al Estado" y que la carrera diplomática "no puede convertirse en un refugio de salida o premio de consolación para funcionarios de un Gobierno que termina".



La petición hace parte de lo que el equipo de Abelardo de la Espriella ha denominado un "empalme anticorrupción", con el que busca revisar actuaciones del Gobierno saliente en distintas entidades. Además de la Cancillería, Restrepo también pidió a la Unidad Nacional de Protección suspender nuevos nombramientos derivados de un reciente decreto que habilita a la entidad para contratar a 6.000 escoltas. El director, Augusto Rodríguez, aseguró que se trata de una formalización laboral, mientras que el círculo cercano a De la Espriella considera que representa un riesgo en materia de seguridad para el nuevo jefe de Estado y sus funcionarios.