Cancillería regañó a embajadores que participan en COP16 por visita de Roy al Congreso

La secretaria general de la Cancillería, Paola Vázquez, emitió una circular informativa para todos los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores que están en la COP16 en Cali . Este documento es un regaño para los funcionarios con el que se les recuerda que tienen el deber de cumplir con el objeto y los itinerarios previamente aprobados y que justifican su presencia en el evento.

En el documento se lee: “Se les recuerda a los señores funcionarios y contratistas el deber imperativo de cumplir estrictamente con el objetivo, agente e itinerarios previamente aprobados en el acto administrativo y soportes que justifican su comisión. Por favor abstenerse de realizar actividades y desplazamientos que no estén previstos en la comisión y en el marco del evento en mención”.

Esto parece ser una respuesta a la imagen que se conoció del embajador de Colombia en el Reino Unido, Roy barreras, en el senado en Bogotá presuntamente haciendo lobby con la directora administrativa para su reelección. Barreras negó estas versiones y aseguró que está organizando una cumbre interparlamentaria en Cali.

“Infortunadamente, las redes sociales, ese metaverso que transforma las verdades, decidió promocionar el evento como el primer debate parlamentario presidencial del Valle del Cauca. Mi condición diplomática no me permite participar en un evento de esa naturaleza, además porque no soy candidato, no soy precandidato, no tengo ningún afán distinto a cumplir con la misión que se me ha encomendado, que es defender y promover a Colombia, una biodiversidad maravillosa que tiene nuestra patria.”, explicó el embajador.