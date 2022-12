Candidato Farc a Alcaldía de Toledo denuncia no tener seguridad

Aunque el candidato no ha recibido amenazas directas, asegura sentir temor por la estigmatización que hay contra el partido y la situación de seguridad en el municipio tras el asesinato del también aspirante Orley García.

En Toledo, Antioquia, el único candidato Farc a una Alcaldía en el país denunció a BLU Radio que, aunque solicitó esquema de seguridad desde que empezó su campaña, aún no le dan respuesta a su petición. Pidió que se le garantice su seguridad después del asesinato del candidato del Centro Democrático Orley García.

Se trata de Juan David Sepúlveda, quien, aunque no perteneció a la guerrilla de las Farc, milita actualmente en el partido y es candidato a la Alcaldía de Toledo, Antioquia.

En diálogo con BLU Radio explicó que en el municipio hay temor y zozobra por los hechos de las últimas horas, motivo por el que hace un llamado a las autoridades para que den respuesta a la solicitud del esquema de seguridad que requirió desde hace meses.

“Yo había solicitado el esquema de seguridad a la Unidad Nacional de Protección casi que desde que inicié mi campaña, más por un tema de autoprotección que porque me sintiera amenazado, pero hasta el momento no me han dado respuesta”, afirmó Sepúlveda.

El candidato agregó que, aunque él y los demás candidatos no han recibido amenazas, sí conocieron sobre presiones a la comunidad para que voten por un determinado candidato o, incluso, para que no asistan a las diferentes campañas políticas.

